TAG Heuer潛水女錶鑲鑽華麗一下　繽紛色款款亮眼

▲TAG Heuer品牌大使巴西衝浪女王Maya Gabeira佩戴Aquaracer Professional 300 日期腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近幾年在錶界相當熱門，不只是夏季水上運動限定，一年四季也能與日常造型完美搭配，今年不少品牌更將觸角擴展至女錶設計，TAG Heuer（泰格豪雅）推出錶徑36毫米的Aquaracer Professional 300系列腕錶，融合熱帶海域與天然珊瑚礁的繽紛色彩，創造活潑又帶有華麗感的潛水錶，讓品牌大使、巴西衝浪女王Maya Gabeira也愛不釋手。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶36毫米粉綠面與珊瑚紫面精鋼款，單只137,900元。

TAG Heuer Aquaracer Professional 300系列腕錶共有漸層海藍、粉綠與珊瑚紫色3種面盤款式，飾以波紋並點綴鑽石時標，注入奢華氣息，每款錶均配有陶瓷錶圈，可搭配精鋼鍊帶或白色橡膠錶帶，防水達300米，內外兼具。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶36毫米漸層海藍面款，132,800元。

Oris潛水錶用色也有大膽突破，延續2024年廣受喜愛的Taste of Summer 夏日之味系列，Oris推出以夏季天空光影為靈感的錶款，分別是取材自晨曦的36.5mm尺寸的漸層紅粉色面盤腕錶，以及呼應黃昏餘暉的43.5mm尺寸暮光紫色面盤腕錶，兩款皆承襲Aquis日期潛水錶的經典設計，包括單向旋轉錶圈、不鏽鋼錶殼與鍊帶、夜光棒棒糖式秒針及旋入式錶冠，防水也深達300米。





▲Oris Aquis Taste of Summer 36.5mm晨曦粉腕錶（左）與43.5mm暮光紫色腕錶，各78,900元。（圖／Oris提供）