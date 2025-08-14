愛馬仕近50萬元耳機首曝光！「鉚釘版」迷你凱莉包用Cream小牛皮打造

fb ig video ETtoday search mobile

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2025秋冬新作包括首度推出的耳機、以全新Cream小牛皮製作的鉚釘裝飾迷你凱莉包。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

HERMES（愛馬仕）配件總是吸睛，2025秋冬有經典包以新面貌登場，也有全新推出的精彩之作，例如迷你Kelly、被暱稱為「康康包」的Constance都有鉚釘裝飾款，運用新材質Cream小牛皮打造，既滑潤又有細膩紋理，特殊訂製部門耗時兩年完成的耳機，外型與內在都講究，要價近50萬元，是音樂愛好者的夢幻逸品。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲波蘭插畫家Jan Bajtlik在絲巾上描繪出一座動物的歡樂學院（90X90公分），20,600元。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲英國插畫家Katie Scott設計的花卉圖紋真絲方巾（90X90公分），20,600元。

▲hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲喀什米爾與真絲拼接的圍巾，巧妙組合多幅畫作，闡釋著美好生活，124,100元。

愛馬仕2025年度主題為「繪聚匠心」，從絲巾最能看出精神，每一條都像迷人畫作，英國插畫家Katie Scott設計的絲巾繪製著盛開的虞美人、百合等花草，筆觸細膩優雅，波蘭插畫家Jan Bajtlik以鉛筆筆觸勾勒出一座歡樂動物學院，用各式動物為主角，循著藝術史的脈絡，呈現出駿馬馳騁於葛飾北齋的浮世繪巨浪，或是讓達文西筆下的天馬振翅高飛，無論繫在身上或掛在牆上裝飾，都充滿故事性。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲金屬配飾靈感來自馬術的水桶包，背帶可改變長度，背法多樣，256,700元。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲Mallette肩背包以Box小牛皮打造，鍍鈀壓扣有金色H字母裝飾，457,400元。

手袋魅力不用贅述，2025秋冬全新的水桶包充滿閒適隨興感，而且可以透過金屬扣環，巧妙地改變背帶長度，絕對是實用之選，同為初登場的Mallette肩背包，呈現截然不同風格，長方形包身精緻俐落，袋蓋上的鍍鈀壓扣以金色H字母裝飾，雙色效果很有特色。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲Bridon包以Grizzly小牛皮與Swift小牛皮拼接，448,000元。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲Ancrage肩背包以潛水袋為靈感，235,700元。

Bridon包致敬馬術中「盛裝舞步」（Dressage）使用的馬籠頭，以兩種皮革拼接，硬挺的包身與圓弧線條不拖泥帶水，很有個性；以潛水袋為靈感的Ancrage肩背包，結合硬挺底座與柔軟包身，加上標誌性的錨鍊包扣與寬背帶，吐露帥氣態度。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲迷你凱莉包、康康包加了鉚釘裝飾，以新材質Cream小牛皮打造。（圖 / 翻攝HERMES IG、記者林明瑋攝）

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲鉚釘裝飾的Sanglons Cloutée手拿包為Cream小牛皮材質，420,000元。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲Kelly包以源自阿根廷馬術裝飾傳統的編織工藝妝點，1,306,700元。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲小牛皮材質吊飾，79,400元。

經典包也有新意，Kelly以源自阿根廷馬術裝飾傳統的編織工藝，勾勒出線條，Constance包面上的鉚釘凸顯個性，使用的Cream小牛皮為全新材質，且只用於鉚釘裝飾的包款，觸感溫潤，近看有細緻紋理，展現精湛工藝。

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲Hermes 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕特殊訂製部門推出的耳機，492,900元。

Ateliers Horizons特殊訂製部門歷時兩年打造的耳機，更是2025秋冬一大力作，110分貝Hi-Fi動聽音質能忠實呈現完整音域，支援藍牙與有線模式，可調式設計與皮革觸控面板讓操作更直覺流暢，結構與材質體現追求完美的精神，源自馬鐙與Kelly包的細節可見品牌語彙，有Pippa母牛皮自然色、黑色、巧克力色、愛馬仕紅、普魯士藍可選擇，戴上聆聽音樂，是超級享受。

CELINE
經典的Triomphe標誌在2025秋冬仍是主軸，包款上的金屬扣、皮革裝飾，都相當醒目，還推出了Triomphe輪廓的絨毛吊飾，可愛的模樣讓人一眼愛上。

▲CELINE 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲Triomphe絨球吊飾，22,500元。

▲CELINE 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲Louise中號水桶包，120,000元

▲CELINE 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲粉色波士頓包相當可愛。

▲CELINE 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲毛茸茸的設計很適合冬日。

LOUIS VUITTON
LOUIS VUITTON Off Duty手袋系列用法多變，可以後背、側背、手提，隨著服裝與場合轉換。尺寸較大的Off Duty Vibe MM手袋，帶有低調的搖滾風格，一側綴有LV Circle標誌，Off Duty Backpack Vibe手袋除了鍊帶可以調整長度、隨心所欲轉換成後背或側背，還有Monogram圖案提把能輕鬆拎著，相當實用。

▲LV Off Duty Backpack Vibe手袋，124,000元。

▲LV Off Duty Vibe MM手袋，132,000元。

DIOR
2025秋冬的D-Motion包線條柔和，搭配束口設計，展現隨興又帶點運動感的時尚態度。包身飾有品牌經典 Macrocannage大型籐格紋，側邊再掛上 D、I、O、R 吊飾，細節滿分，加上可調式背帶，是日常生活中很好搭配的實用選擇。

▲DIOR D-Motion包，中型款145,000元、小型包款130,000元。

►Valextra台北101質感綠店裝！台灣限定珍奶吊飾、Iside靜奢美包全到齊

►Rosé私服曝光Saint Laurent新半月包！ICARINO絎縫、金色標識超百搭

