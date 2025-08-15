fb ig video ETtoday search mobile

帝舵表藍面鑽錶優雅登場　不到20萬擁雙色款

>

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲帝舵表代言人成毅演繹TUDOR Royal系列特別版腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被視為進入TUDOR（帝舵表）世界最佳入門、亦能輕鬆配成對錶的Tudor Royal（帝舵皇家）系列，新增錶徑28毫米的藍色面盤鑽錶，擔任代言人的大陸男星成毅戴上不鏽鋼新錶展現優雅紳士風，此小巧尺寸同樣適合女性佩戴，另有搭配黃K金錶圈的雙色款式，不到20萬元便能擁有。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲TUDOR Royal系列特別版黃K金鑲鑽外圈腕錶，188,000元。

Tudor Royal系列新錶承襲一體式錶帶及標誌性的坑紋外圈，搭載自動上鍊機芯，兼具運動氣息與時尚風格，全新藍色錶面點綴羅馬數字、鑲鑽時標與塗A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層的棒形指針，外圈亦鑲嵌美鑽，散發耀眼光芒，共有不鏽鋼鍊帶款，以及黃K金鑲鑽錶圈搭配雙色鍊帶等2種款式。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲TUDOR Royal系列特別版不鏽鋼錶，135,000元。

萬寶龍（Montblanc）1858系列日期顯示自動零氧腕錶同樣能完美融入日常穿搭，以硬度比青銅高1.5倍的銅鋁合金製成青銅色錶殼，搭配飾以夜光青銅羅盤方位的棕色陶瓷錶圈，以及漸變暈染效果的棕色粒紋面盤與軌道式分鐘環，流露復古氣息，錶背亦有亮點，底蓋鐫刻白朗峰圖案與品牌標誌性的羅盤和兩把交叉冰斧圖案，點出此錶強悍性能，搭載的MB 24.17自動上鍊機芯在無氧環境下封裝，特別適合在嚴峻環境下正常運作的探險者使用，不僅能消除在高海拔地區因劇烈溫度變化可能引致的起霧現象，還能防止氧化，並提升精準度。

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲MONTBLANC 1858系列日期顯示自動零氧腕錶，128,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ Tudor,Montblanc 。（圖／公關照）

▲MONTBLANC 1858系列日期顯示自動零氧腕錶的錶背以雷射鐫刻白朗峰以及羅盤與兩把交叉冰斧圖案。

►風Luxury／「麻雀變鳳凰」喬治娜無鑽不歡　奢華珠寶錶全公開

►歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

 

關鍵字：

Tudor, 帝舵表, Montblanc, 萬寶龍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

ET Fashion

