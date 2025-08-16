別讓惰性成為習慣！「5個實用方法」教你擊敗拖延症





▲克服惰性並不容易。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明就該動起來，但偏偏就是懶得動，許多人常被惰性牽著走，其實惰性不只是懶，還可能是心理的逃避與習慣的累積。想突破它，分享以下5招實用方法，趕快學起來！

#設立明確小目標

有時候目標太遠大，容易顯得動力不足。將目標拆成可執行的小任務，例如「今天寫一頁報告」而不是「完成整份報告」。每完成一個小步驟，大腦會獲得成就感，進而推動你繼續前進。

#給自己時間限制

給自己設「短時限」，例如設定25分鐘專注工作，之後休息5分鐘。短時限能降低開始行動的心理負擔，也能避免拖延造成的效率低下。

#建立啟動儀式感

讓自己一做某件小事，就自動進入工作狀態。像是整理桌面、打開電腦等，形成「行動開關」。當這些動作被固定成習慣，大腦會迅速切換到專注模式。

#遠離手機等誘惑源

惰性容易被環境放大。如果你想專心工作，就暫時遠離手機、電視或雜事，或使用App限制社交媒體時間。環境越簡單、干擾越少，越容易持續行動。

#找朋友督促幫忙

人往往對別人的承諾比對自己更認真。找一位朋友或同事互相督促，定期檢視進度，甚至設定小懲罰或獎勵。這種外部壓力能有效打破拖延與懶散的循環。