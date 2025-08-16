fb ig video ETtoday search mobile

別讓惰性成為習慣！「5個實用方法」教你擊敗拖延症

>

▲▼「5個實用方法」教你擊敗拖延症 。（圖／Unsplash）

▲克服惰性並不容易。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明就該動起來，但偏偏就是懶得動，許多人常被惰性牽著走，其實惰性不只是懶，還可能是心理的逃避與習慣的累積。想突破它，分享以下5招實用方法，趕快學起來！

#設立明確小目標

有時候目標太遠大，容易顯得動力不足。將目標拆成可執行的小任務，例如「今天寫一頁報告」而不是「完成整份報告」。每完成一個小步驟，大腦會獲得成就感，進而推動你繼續前進。

▲▼「5個實用方法」教你擊敗拖延症 。（圖／Unsplash）

#給自己時間限制

給自己設「短時限」，例如設定25分鐘專注工作，之後休息5分鐘。短時限能降低開始行動的心理負擔，也能避免拖延造成的效率低下。

#建立啟動儀式感

讓自己一做某件小事，就自動進入工作狀態。像是整理桌面、打開電腦等，形成「行動開關」。當這些動作被固定成習慣，大腦會迅速切換到專注模式。

▲▼「5個實用方法」教你擊敗拖延症 。（圖／Unsplash）

#遠離手機等誘惑

惰性容易被環境放大。如果你想專心工作，就暫時遠離手機、電視或雜事，或使用App限制社交媒體時間。環境越簡單、干擾越少，越容易持續行動。

#找朋友督促幫忙

人往往對別人的承諾比對自己更認真。找一位朋友或同事互相督促，定期檢視進度，甚至設定小懲罰或獎勵。這種外部壓力能有效打破拖延與懶散的循環。

關鍵字：

生活, 效率, 心理學, 惰性, 行動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

營養師：「黑色食物」營養價值超乎想像　防癌、抗老有一套 婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣 藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 超吸睛！愛馬仕推出繽紛幾何彩妝、Dior限量塗鴉彩妝只在官網賣 心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面