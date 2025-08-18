腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

記者曾怡嘉／綜合報導

水果多吃一定有益健康嗎？營養師高敏敏表示，對腎臟病患來說可不一定，像若是有遺傳基因或是本身有慢性腎功能不佳，吃太多高鉀水果反而會有風險，像是楊桃就是腎友絕對要避開的地雷食物，小小一口恐引發高危險。

#腎友吃攝取高鉀會怎樣？

1. 鉀離子累積

腎功能下降時，排鉀能力變差，血鉀容易升高。

2. 影響心臟功能

鉀過高會干擾心臟的電傳導，可能出現心律不整、心悸，嚴重時甚至心跳驟停。

3. 加重腎臟負擔

腎臟需負責排出多餘鉀離子，攝取過多高鉀食物會讓腎臟工作量增加，惡化腎功能。

4. 潛在危險症狀

容易導致四肢麻木、肌肉無力、呼吸困難，建議挑選低鉀種類、控制份量和頻率，才是腎友聰明吃水果的關鍵。

#水果含鉀一次看 以下是根據每100g水果的鉀含量排序：

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#極高鉀水果（每100g超過300mg）

鉀含量非常高，腎友建議避免或僅少量攝取，提醒「楊桃」是千萬不要碰的地雷水果，楊桃含有高鉀和楊桃毒素的神經毒素，腎臟病患者無法將其有效代謝，哪怕只吃一小塊或喝一口楊桃汁，都可能引發持續打嗝、嘔吐、意識混亂、癲癇甚至昏迷。

葡萄乾：750mg（乾果濃縮最容易超標）

黑棗：600mg

紅棗：597mg

榴槤：441mg

釋迦：390mg

香蕉：368mg

美濃瓜：338mg

#高鉀水果（200～300mg）

每日建議限量攝取 例如半顆、少量切片

奇異果：291mg

龍眼：282mg

香瓜：270mg

櫻桃：236mg

火龍果：226mg

水蜜桃：205mg

#一般鉀量水果（100～200mg）

建議 每日1～2份（每份約100g）為限，適量食用即可，即便是一般鉀量也需「控制總量」與「攝取頻率」， 搭配其他低鉀食材更安心。

百香果：200mg

草莓：199mg

柿子：197mg

木瓜：186mg

枇杷：173mg

綠葡萄：164mg

鳳梨：162mg

李子：155mg

檸檬：150mg

芭樂：150mg

水梨：147mg

芒果：147mg

香吉士：144mg

蘋果：124mg

#低鉀水果（低於100mg）

腎友首選！日常水果首推這一區，較不易造成鉀攝取過量。

西瓜：90mg

蓮霧：95mg

荔枝：90mg

山竹：82mg

橘子：74mg

營養師高敏敏最後也提醒，腎友每日水果攝取量建議控制在1～2份／天（約200g），同一種水果切勿吃太多，即便是低鉀水果也要分散攝取，建議搭配低鉀蔬菜，或是採用水煮和泡水來減少鉀攝取，只要挑對、吃對，只要掌握鉀含量、控制份量，再搭配正確的飲食與醫療建議，一樣可以吃得開心、吃得安心！