喬治傑生餐具收納架美翻　氣質家飾自用送禮兩相宜

▲喬治傑生BERNADOTTE系列秋冬新作延續標誌性的垂直凹槽紋飾，推出不鏽鋼餐具收納架，3,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

居家空間需要用心裝飾，營造舒服放鬆的氛圍，丹麥品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）從餐具器皿到造型相框，即能將北歐美學延伸至居家空間，當中承襲瑞典設計師Sigvard Bernadotte經典語彙的BERNADOTTE系列新增不鏽鋼材質餐具收納架與冷酒器，鏡面拋光工藝勾勒標誌性的垂直凹槽設計線條，隨著光影流動展現器物之美，為餐桌增添優雅氣息。

▲喬治傑生BERNADOTTE系列不鏽鋼冷酒器，5,100元。

喬治傑生同步發表由德國設計師 Constantin Wortmann 創作的COBRA系列相框，以有機曲線構築流動美感，散發如液態金屬般的光澤質地，不鏽鋼造型相框共有三種尺寸：10x15 cm、13x18 cm 與20x25 cm，不僅能保存照片中珍貴記憶成為家中最美風景，亦是送禮的最佳選擇。





▲喬治傑生COBRA系列相框（左起）3,700元，小型款3,200元，大型款（下）4,800元。

卡地亞（Cartier）生活精品系列也傳遞生活藝術，旗下Santos de Cartier套裝即完美體現生活藝術，內含1個醒酒器、2個切割水晶玻璃酒杯、1個醒酒器墊和2個胡桃木杯墊，相當精緻。





▲卡地亞Santos de Cartier套裝包含1個醒酒器、2個切割水晶玻璃酒杯、1個醒酒器墊和2個胡桃木杯墊，124,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。