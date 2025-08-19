fb ig video ETtoday search mobile

喬治傑生餐具收納架美翻　氣質家飾自用送禮兩相宜

>

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列秋冬新作延續標誌性的垂直凹槽紋飾，推出不鏽鋼餐具收納架，3,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

居家空間需要用心裝飾，營造舒服放鬆的氛圍，丹麥品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）從餐具器皿到造型相框，即能將北歐美學延伸至居家空間，當中承襲瑞典設計師Sigvard Bernadotte經典語彙的BERNADOTTE系列新增不鏽鋼材質餐具收納架與冷酒器，鏡面拋光工藝勾勒標誌性的垂直凹槽設計線條，隨著光影流動展現器物之美，為餐桌增添優雅氣息。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列不鏽鋼冷酒器，5,100元。

喬治傑生同步發表由德國設計師 Constantin Wortmann 創作的COBRA系列相框，以有機曲線構築流動美感，散發如液態金屬般的光澤質地，不鏽鋼造型相框共有三種尺寸：10x15 cm、13x18 cm 與20x25 cm，不僅能保存照片中珍貴記憶成為家中最美風景，亦是送禮的最佳選擇。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生COBRA系列相框（左起）3,700元，小型款3,200元，大型款（下）4,800元。

卡地亞（Cartier）生活精品系列也傳遞生活藝術，旗下Santos de Cartier套裝即完美體現生活藝術，內含1個醒酒器、2個切割水晶玻璃酒杯、1個醒酒器墊和2個胡桃木杯墊，相當精緻。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier套裝包含1個醒酒器、2個切割水晶玻璃酒杯、1個醒酒器墊和2個胡桃木杯墊，124,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

►林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內

關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身

盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實 歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選 寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯 林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面