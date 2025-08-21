糖尿病不敢吃碳水、甜食？小心控糖不成反傷身

文／呂美寶 圖／方舟文化、達志示意圖

無「糖」最健康？沒有它，我們活不下去



許多人一聽到「血糖」，直覺反應是：「這是一個壞東西！」但事實上，血糖（葡萄糖）是人體最基本的能量來源，對我們的生命維持至關重要。真正的問題不是血糖本身，而是當血糖無法有效被利用時，才會成為健康的隱憂。

【FIT控糖個案】澱粉、碳水不能吃？常見錯誤的飲食恐懼



我的個案中有一位五十五歲的陳小姐，在家族遺傳影響下，健康檢查發現糖化血色素（HbA1c）達到六．三%，已屬於糖尿病前期。由於母親是長年糖尿病患者，並且因併發症最終需要洗腎與臥床多年，陳小姐是主要照顧者，這些年下來深怕最後也步上跟母親同樣的路，因此對「糖」產生極大的恐懼。

她開始極端限制碳水化合物的攝取，水果、飯麵、甜點全數拒絕，幾乎是一刀切的方式來進行節制，改以大量蛋白質飲食。短期內，她的血糖與體重的確下降了，她很開心、很有成就感，但隨著時間推移，她開始出現嚴重疲勞、注意力不集中，甚至腎功能指數異常。

她開始懷疑：「這樣的飲食方式，真的對嗎？」

在營養諮詢中，我發現她最大的問題不是血糖，而是「過度的飲食限制」，反而讓身體陷入能量不足的狀態。當碳水化合物攝取過低時，身體會優先分解肌肉作為能量來源，這就是為什麼她感覺越來越疲憊無力。

我協助陳小姐先把飲食觀念導正，減少她的焦慮感，這是最重要的第一步。經過多次持續的引導，她的體重與肌肉量已逐漸回復，透過調整飲食，我讓她適量攝取健康的碳水化合物（如糙米、藜麥、根莖類），並均衡搭配蛋白質與好脂肪，不僅改善了體力，血糖值也一直維持在正常範圍內。更值得開心的是，她已經解除對碳水化合物和澱粉的恐懼感了。

【FIT控糖個案】生酮飲食很有效？當心極端飲食帶來的反效果



王先生是一位三十八歲的上班族，他最近被診斷出患有糖尿病（糖化血色素已到七．二），體重也有過重的情形。醫師建議他要服用降血糖藥物，不過他想給自己半年的時間，先努力改變自己的飲食習慣，看能否不用藥物讓身體改善。

因此，他開始上網研究許多飲食法，嘗試了生酮飲食。生酮飲食是一種極低碳水化合物、高脂肪、適量蛋白質的飲食模式，盡量避免攝取澱粉和水果，以控制血糖避免波動。

生酮飲食期間，他的血糖控制得不錯，體重與體脂也降了下來，但他自己其實並不是真正喜歡與習慣生酮飲食，一切的改變都是為了改善血糖與體重而做的努力。歷經半年後，他覺得應該改善得不錯了，不過回診後發現，他的膽固醇升至300mg/dL，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）也飆到220mg/dL以上，身體發炎指標（hsCRP）也異常升高。

因此，王先生被醫師告誡必須停止生酮飲食，然而他恢復原本的飲食後，血糖竟然又快速飆升回來，讓他感到無所適從。

我幫他深入做飲食評估後發現，王先生長期攝取大量紅肉、雞皮、動物性脂肪，導致飽和脂肪過高。原來他聽從朋友建議，認為動物性油脂是「天然」好油，可以多吃，因此長期吃紅肉、雞皮吃得非常開心。這樣的飲食雖然短期內讓血糖下降，卻加劇了胰島素阻抗與身體發炎的狀況，使得他回到一般飲食時，血糖迅速回升。

我協助王先生做特定的血液分析檢測：空腹胰島素（Insulin），透過空腹血糖與胰島素值算出「胰島素阻抗指數」（HOMA-IR），結果數值已經高達二．二，代表身體有胰島素阻抗的問題，也就是細胞對胰島素的敏感性已經變差。在這種情況下，細胞就不容易主動抓取血液中的糖分進來作為營養，這使細胞變得飢餓，組織器官無法獲得養分，同時血管中的血糖不斷累積，居高不下，開始損壞血管壁。

透過調整飲食結構，減少動物性脂肪，改用橄欖油、堅果、深色蔬菜，王先生開始攝取健康且適合分量的碳水化合物，我也建議他食用緩解發炎的特定食物與營養素，一段時間後，他的血糖與膽固醇終於恢復正常。

以上這兩位個案有雷同之處，就是血糖偏高，對澱粉心生恐懼，為了努力「降血糖」而自行用極低澱粉的飲食方式來調整。雖然後來血糖降下來了，但身體其他問題卻又一一浮現，反而增加更多的健康風險！

大眾對於血糖的意識，經常很兩極化：一種是無心理會，一種是過猶不及，或是喜歡用「快速簡化的單一做法」進行飲食調整，如果沒有清楚了解自己身體的真實狀況，這樣很可能適得其反，身體和既有疾病反而會變得更糟。

