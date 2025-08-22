極端飲食＋高強度運動卻瘦不下來？「胰島素阻抗」導致易胖體質

文／呂美寶 圖／方舟文化、達志示意圖

減肥好難？胰島素阻抗讓你變成易胖體質



很多朋友以為，肥胖只是因為吃得多動得少，事實真相是，胰島素阻抗在其中扮演了重要的角色。即使你已經在節食和運動，甚至超級努力地透過極端飲食和高強度運動，在短期內看到效果，但極端方法往往難以持續，最終就會放棄，體重反彈是遲早的事。更糟的是，這些方法有可能加劇胰島素阻抗，使得健康問題變得更加複雜。

腹部肥肉、內臟脂肪最危險



因為胰島素是一種促進脂肪儲存的激素，當身體對胰島素的敏感度降低時，身體會分泌更多的胰島素來試圖降低血糖，而過量的胰島素會促進脂肪細胞的增長，特別是在腹部，形成「內臟脂肪」，這種脂肪會影響內臟功能，並加劇胰島素阻抗，形成惡性循環。

摸一下你的肚子，如果你的腹部脂肪非常肥厚，或是腹部隆起有啤酒肚，那就要當心了，內臟脂肪對健康的危害很大。

為什麼努力節食、運動，還是復胖？



胰島素阻抗與肥胖之間存在著雙向關係。一方面，肥胖本身可能導致胰島素阻抗，因為過多的脂肪組織會釋放一些細胞激素，去干擾胰島素的正常作用，導致胰島素阻抗。另一方面，胰島素阻抗又會進一步加劇脂肪細胞的累積，形成一個令人無奈的循環。

這種情況就像是一艘破船進水了，如果不先修補漏洞（改善胰島素阻抗），再怎麼努力舀水（節食或運動），最終還是會沉船（復胖）。

肌少症與骨質疏鬆：肌肉長不出來，骨骼也變脆



許多人認為，肌少症和骨質疏鬆只是老年人才需要擔心的事，實際上，這些問題可能在你年輕時就默默開始「發展」，而胰島素阻抗就是助長肌少跟骨鬆的重要因素。

皮多肉薄「瘦乾巴」鍛鍊不起來的原因



如果你發現，即使努力鍛鍊，平常也有攝取足夠的營養，但肌肉依然難以增長，有可能就與胰島素阻抗有關。胰島素能幫助血糖與胺基酸送往肌肉細胞裡儲存，幫助肌肉修復與增長。如果有胰島素阻抗的情形，便會削弱肌肉對葡萄糖的吸收能力，導致肌肉生長困難。

老本虧空：當心鈣質邊吃邊漏



這影響的層面不只是肌肉，骨骼也會有連帶的影響。對骨骼來說，胰島素具有「促進成骨細胞活性」的作用，如果骨細胞對胰島素也不敏感，也就是胰島素阻抗，便會降低成骨細胞的活性，降低骨質密度，增加骨折風險。

還有更麻煩的事，胰島素阻抗也會造成腸道對鈣的吸收率下降，腎臟對鈣的排泄量也會增加。這就很像是：一輩子好不容易慢慢存下的骨鈣老本，一個不小心，就會被花掉了！不過好消息是，若能改善胰島素阻抗的問題，這些狀況都是可以改善的。

加速大腦退化：胰島素阻抗與失智症有關



看了幾部有關失智症議題的電影和戲劇，像是《我想念我自己》、《腦海中的橡皮擦》、《如蝶翩翩》，每齣戲的劇情都讓我感動泛淚，真的很揪心，因為失智症是「最悲傷的病魔」。我也會想像，如果自己是劇中的主角，我的人生會演變成怎麼樣的劇情。這些電影更是深刻提醒了我，及早預防失智是很重要的觀念，如果已有失智徵兆，更要積極學習如何延緩病程的發展。

認知障礙可能在中年時就開始發展



許多人認為，認知障礙和失智症只是老年人的疾病，但事實上，失智問題可能早在中年時就開始發展，胰島素阻抗也是其中的一個重要因素。認知功能的下降，通常在你「感覺到之前」就已經開始，而胰島素阻抗在這個過程中扮演了推波助瀾的角色。

大腦是人體最大的耗能器官之一，非常依賴血糖過活。因此吃了一頓餐之後，大腦會分走大約二○%左右的血糖，才能維持正常的運作（儘管它只占全身體重約二%）。這主要是因為大腦細胞（神經元）需要大量的能量來維持電位、進行神經傳導和其他生理功能。葡萄糖是大腦的主要能量來源，因此維持穩定的血糖濃度，對大腦的正常功能至關重要。

如果有胰島素阻抗的情形，將會發生什麼事？就像是電腦效能變慢，甚至容易當機！因為胰島素阻抗會剝奪大腦取得葡萄糖養分的機會，導致大腦能量不足，在大腦的功能運作上就會斷斷續續。



