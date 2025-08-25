研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了





▲點頭之交這種弱連結，也有很多好處，別一直被認為自己是邊緣人。（圖／AI製圖、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人都會焦慮「朋友好像不多，聚會也常常不是核心人物」。可是真要這麼在意嗎？事實上有專家指出：多數時候「當邊緣人」反而能讓生活更快樂。好朋友幾個就夠了，其他人保持「點頭之交」或「偶爾聯絡」的距離，其實會讓你生活更輕鬆。

假設你每天去便利商店時店員總是認得你，會笑著對你說「今天還是老樣子嗎？」就是這種小小的互動，雖然不是深交，卻能讓人心情好上一陣子。或者在健身房裡，你跟某個常碰到的會員並不熟，只是偶爾聊上幾句，卻能帶來一種「我不是孤單一個人」的感覺。其實這些就是「邊緣友誼」的力量。

英國薩塞克斯大學心理學教授 Gillian Sandstrom 的研究指出，這些「弱連結」能提升我們的幸福感。即便不是親密朋友，和他們互動也能減少孤立感，甚至讓人更有歸屬感。早在1973年，社會學家 Mark Granovetter 就在《The Strength of Weak Ties》這篇經典論文裡提出，這些非核心關係能帶來新觀點和新機會，是社交網絡裡不可或缺的一環。

所以如果你常覺得自己只是群體中的「邊緣人」，像是大聚會你會受邀，但小圈圈的活動不會找你這種，但你大可不必難過，因為真正能陪伴你走長遠的，本來就只有幾個好朋友。

而那些周邊的朋友，包括前同事、鄰居、孩子學校的家長、甚至咖啡廳裡常碰到的熟面孔等等，雖然不是摯友，卻能在日常生活中注入輕盈的快樂，像一種不費力的小確幸。擁有核心好友讓我們有依靠，邊緣友誼也能讓日常更有溫度。學會欣賞這些「邊緣」互動，你會發現，其實不必人人都是好朋友，當邊緣人生活反而自在而快樂。