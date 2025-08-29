張員瑛擒寶格麗大使頭銜　疊戴扇形珠寶好俏麗

▲南韓女團IVE成員張員瑛正式成為寶格麗最新品牌大使。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子團體IVE成員張員瑛的粉絲一定發現，她近來經常佩戴寶格麗（BVLGARI）珠寶與腕錶，為整體造型增添亮點，果然迎來好消息，她正式成為品牌最新全球大使，藉由她的獨特魅力與優雅風格，為品牌注入年輕活力與現代精神，吸引新世代消費者，她開心表示：「我十分期待未來能與寶格麗一同開啟全新的旅程，以自信與果敢探索自我潛能。」

▲張員瑛疊搭寶格麗DIVAS’ DREAM系列玫瑰金鑲鑽項鍊與珍珠母貝項鍊。

在寶格麗公布的首波形象照中，張員瑛佩戴寶格麗靈感來自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖案的Divas’ Dream 系列耳環、項鍊與戒指，她疊搭鑲嵌珍珠母貝與紅玉髓款式珠寶，相當俏麗。





▲張員瑛同時搭配寶格麗DIVAS’ DREAM系列紅玉髓與珍珠母貝款式鑽戒。

除了受一線珠寶與腕錶品牌寶格麗青睞，張員瑛也接下不少時尚代言，身兼Miu Miu、Tommy Hilfiger、New Balance等品牌大使 ，讓她無論出席公開活動或私服穿搭都精彩，近日事業也有新突破，25日她以創作者之姿參與了新專輯主打曲的填詞，展現多才多藝的一面。





▲張員瑛演繹New Balance最新推出204L鞋款。（圖／翻攝IG）