fb ig video ETtoday search mobile

亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

>

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲美式足球球星男友崔維斯凱爾西（左）向泰勒絲求婚成功。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周娛樂圈最大新聞是西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）訂婚了！美式足球球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）在自家花園獻上巨鑽戒，向她下跪求婚成功，她開心戴上推估超過10克拉的「古礦」求婚鑽戒笑得甜蜜，同時也掀起珠寶圈熱議，古礦切割是否即將重回時尚舞台？

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲凱爾西與Artifex Fine Jewelry合作設計獻給泰勒絲的古礦鑽求婚戒。（圖／翻攝taylorswift IG）

泰勒絲收下的求婚鑽戒，是凱爾西與紐約珠寶品牌Artifex Fine Jewelry合作設計的獨特信物，鑽石採用黃金包邊鑲嵌，戒圈側邊則有精緻的花絲細工，最特別的是主鑽為古礦切割（Old Mine Cut），此種切割方式誕生於18世紀，旨在讓鑽石在燭光下展現最大光彩，這種切割方式的鑽石通常呈現方形，四角略帶圓弧，共有58個刻面，被視為現代枕形切工（Cushion Cut）的前身。

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲鑲嵌在18世紀風格戒台的Jogani 5克拉古礦鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）

在沒有機械輔助的年代，古礦鑽石全靠工匠在燭光下純手工切割，代表每顆鑽石都擁有獨一無二的比例與刻面，具有高冠部、較大刻面與開放式底尖，在燭光情境中尤其閃耀動人，比起現代明亮式切割展現的極致火彩，古礦切割鑽石顯得較為柔和與溫暖。

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲古礦鑽戒較容易呈現偏黃色澤。（圖／翻攝sothebys IG）

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲20世紀初期的古董鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）

在維多利亞時代，隨著鑽石切割技術的進步，古礦切割逐漸被枕形切割取代，今日若想像泰勒絲擁有一枚古礦切割鑽石，可從古董珠寶店或國際拍賣會挖寶，蘇富比（Sotheby’s）即搜羅不少19世紀或20世紀初期的古董鑽戒，滿足熱愛復古設計的珠寶藏家。

▲▼ diamond ring 。（圖／翻攝IG）

▲JAR珍稀Fancy Intense帶黃綠鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）

►泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

►孫芸芸滿鑽釘子手環閃爆　卡地亞奢華版要價1200萬元

關鍵字：

泰勒絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

超限量陀飛輪錶齊聚台北101　Blancpain掐絲琺瑯描繪日內瓦美景

超限量陀飛輪錶齊聚台北101　Blancpain掐絲琺瑯描繪日內瓦美景

曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出 川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀 Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛 情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂 學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面