亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

▲美式足球球星男友崔維斯凱爾西（左）向泰勒絲求婚成功。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周娛樂圈最大新聞是西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）訂婚了！美式足球球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）在自家花園獻上巨鑽戒，向她下跪求婚成功，她開心戴上推估超過10克拉的「古礦」求婚鑽戒笑得甜蜜，同時也掀起珠寶圈熱議，古礦切割是否即將重回時尚舞台？





▲凱爾西與Artifex Fine Jewelry合作設計獻給泰勒絲的古礦鑽求婚戒。（圖／翻攝taylorswift IG）

泰勒絲收下的求婚鑽戒，是凱爾西與紐約珠寶品牌Artifex Fine Jewelry合作設計的獨特信物，鑽石採用黃金包邊鑲嵌，戒圈側邊則有精緻的花絲細工，最特別的是主鑽為古礦切割（Old Mine Cut），此種切割方式誕生於18世紀，旨在讓鑽石在燭光下展現最大光彩，這種切割方式的鑽石通常呈現方形，四角略帶圓弧，共有58個刻面，被視為現代枕形切工（Cushion Cut）的前身。





▲鑲嵌在18世紀風格戒台的Jogani 5克拉古礦鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）

在沒有機械輔助的年代，古礦鑽石全靠工匠在燭光下純手工切割，代表每顆鑽石都擁有獨一無二的比例與刻面，具有高冠部、較大刻面與開放式底尖，在燭光情境中尤其閃耀動人，比起現代明亮式切割展現的極致火彩，古礦切割鑽石顯得較為柔和與溫暖。



▲古礦鑽戒較容易呈現偏黃色澤。（圖／翻攝sothebys IG）

▲20世紀初期的古董鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）

在維多利亞時代，隨著鑽石切割技術的進步，古礦切割逐漸被枕形切割取代，今日若想像泰勒絲擁有一枚古礦切割鑽石，可從古董珠寶店或國際拍賣會挖寶，蘇富比（Sotheby’s）即搜羅不少19世紀或20世紀初期的古董鑽戒，滿足熱愛復古設計的珠寶藏家。



▲JAR珍稀Fancy Intense帶黃綠鑽戒。（圖／翻攝sothebys IG）