保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5　金牛就愛臭臉不說話　

▲起床氣讓身旁的人都處在低氣壓。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也有起床氣嗎？睡不飽被挖起來就情緒壞到不行，就連家人朋友都畏懼三分，盤點早上最有起床氣的星座Top 5，早上離他們遠一點以策安全。

#第1名 巨蟹座

巨蟹座很依賴睡眠來調整情緒，一旦被突然吵醒或睡眠不足，心情會瞬間失衡。由於巨蟹本身敏感、情緒化，他們早上常需要一段「情緒醞釀時間」來恢復安全感。如果身邊的人一大早就急著催促或問東問西，很容易引爆他們的起床氣。

#第2名 金牛座

金牛重視舒適與睡眠品質，他們最討厭被打擾夢鄉。由於天生有點懶散加上慢熱，早上醒來的節奏若被打亂，會覺得不耐煩。金牛的起床表現通常都是臭臉加上不講話，需要給他們一點時間慢慢醒來，否則情緒會直接掛在臉上。

#第3名 獅子座

喜歡發號司令的獅子當睡眠被打斷時，會覺得「尊嚴受侵犯」。他們的自我意識強，若醒來時環境吵鬧、別人不照著他們的步調走，火氣就會立刻上升。獅子的起床氣不是悶著，而是容易用語氣或動作表現出來，霸氣外露，若這時又在旁邊囉嗦，吵架一觸即發。

#第4名 天蠍座

天蠍的情緒比較深沉，什麼都放心底的他們更需要完整的睡眠來恢復能量。若被硬生生吵醒，會讓天蠍覺得被侵犯隱私與掌控權，心裡暗暗生悶氣。雖然不一定會大吵大鬧，但冷淡、沉默的氣場會讓周圍人明顯感受到他們的低壓氛圍。

#第5名 摩羯座

摩羯本身對睡眠要求高，因為他們知道如果沒睡好，工作效率會不彰。所以早上若睡眠不足或被迫提前起床，會讓他們覺得工作計畫被打亂，心情自然變差。摩羯的起床氣通常表現為臉色難看、語氣冰冷，屬於壓抑型，但依舊讓人感到壓迫感。