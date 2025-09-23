fb ig video search mobile ETtoday

箭矢珠寶彰顯力與美　Boucheron跨指鑽戒超搶眼

▲▼ Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Flèche系列鑽戒1,050,000元，高級珠寶系列鑽石胸針 3,240,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

自1860年代以來，箭矢即成為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）創作的核心元素之一，箭羽曾幻化為孔雀羽毛、枝葉等自然意象，亦曾在東方主義盛行時期融入埃及圖騰語彙，進入1920年代，受裝飾藝術（Art Deco）風潮影響，箭矢造型趨於抽象，並結合玉石等異材質。今年在創意總監Claire Choisne重新詮釋之下，推出8款單色鑽石設計的Flèche箭矢珠寶，款式包括以纖巧與XXL兩種尺寸，各自展現個性魅力。

▲▼ Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron高級珠寶系列Flèche鑽石頸鍊，3,190,000元。

Boucheron全新Flèche箭矢珠寶鑲嵌圓形與長方形切割鑽石，讓充滿力與美的箭矢展現耀眼光芒，其中兩款戒指採跨越三指的結構設計環繞指間，搭配鋪鑲羽翼與幾何稜線，讓人一眼瞧見；另有一款無需扣環即可佩戴的軟式項鍊與頸鍊、手環、耳環與兩款不同尺寸的胸針，中性設計吸引時尚男女。

▲▼ Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Flèche系列鑲鑽項鍊455,000元，高級珠寶系列鑽石手環2,340,000元，鑽戒366,000元。

韓流天王 G-Dragon（權志龍）正是珠寶穿搭好手，特別愛戴滿手彩色寶石戒指與胸針。日前他於巴黎舉行的2025 世界巡迴演唱會時，穿香奈兒（CHANEL）訂製白羊毛西裝套裝，別上高級珠寶Plume de CHANEL鑲鑽羽毛胸針，流露優雅貴公子氣息。

▲▼ Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲GD於巴黎演唱會穿香奈兒訂製西裝搭配Plume de CHANEL羽毛胸針 。（圖／香奈兒提供）

►薊草「縫」滿鑽石、白金毛毛蟲很「毛」　BOUCHERON高級珠寶手法超狂

►河智苑珠寶上身美到發光　47歲女神連背影都迷人

Boucheroon, CHANEL, 香奈兒, GD

