薊草「縫」滿鑽石、白金毛毛蟲很「毛」　BOUCHERON高級珠寶手法超狂

>

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶「Carte Blanche, Impermanence」以創新材質、精湛工藝展現自然美態。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

高級珠寶絕對有華麗非凡的底蘊，如何呈現、怎麼講故事，吐露了功力與內涵。BOUCHERON（寶詩龍）的「Carte Blanche, Impermanence」高級珠寶系列，打造6幅植物構景，說的是自然界的流轉與脆弱，用的是超出一般想像的材質與手法，例如薊草以植物性樹脂製成花頭，再用全新技法將鑽石「縫入」，逼真的毛毛蟲是白金與畫筆纖維合力的傑作，還加上機關讓它能彎曲攀行，一切都令人驚嘆又驚喜。

▲BOUCHERON高級珠寶「Carte Blanche, Impermanence」移師東京展出。

「這個系列，我想凝視自然於消逝前最後一刻的光與影。6幅構景自光至影，道出自然剎那即逝的珍貴瞬間。28件珠寶，便是我獻給這脆弱時刻的一首頌詩，願其永恆流傳。」—— BOUCHERON創意總監Claire Choisne

Impermanence是無常，或者解釋成任何事物都非恆久存在，而是不斷地改變，Claire Choisne引用日本花道藝術，融入侘寂的美學觀點，欣賞事物的殘缺與不完美，用珠寶凝結了植物與花朵綻放稍縱即逝的瞬間，加上動物與昆蟲的停駐，呈現自然界的軌跡。28件珠寶構築出的6道景色，以「光」貫穿，從輕透的白到深沉的黑，彷彿拿掉了色彩，讓人感受專心感受線條與輪廓以及每個瞬間。

繼巴黎發表之後，「Carte Blanche, Impermanence」移師東京展出，入口處的大型花景像出自日本花藝家片桐功敦之手，像是楔子引領進入高級珠寶的世界。片桐功敦表示，他和Claire Choisne同樣對大自然懷抱敬意，自然界的任何樣態都有屬於它的美麗，「這件作品中百分之80的素材是從山裡摘採來的，不但是日本在地，而且具季節性」。片桐功敦認為，就算有些植物枯萎了，也不是結束，而是一種變化的過程，例如樹木倒下了，會成為養分，滋潤成長其他的花草植物。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲日本花藝家片桐功敦為「Carte Blanche, Impermanence」設計的大型花藝作品，置於展場入口處。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲花藝家片桐功敦以超過40種日本在地花材打造作品。

進入光線微弱的展間，作品從明亮的6號至暗黑的1號倒敘著，有一種時間凍結卻隨著空間推移之感，用珠寶描繪自然界的動植物很常見，但Claire Choisne運用的技法一次次突破傳統，這次的高級珠寶系列，工坊耗費1萬8千小時才完成，為了達到效果，每個部件都選擇最適合的材質，例如藍寶石玻璃覆於珍珠母貝薄片，營造蜻蜓翅膀的自然虹彩，而且厚度僅1釐米，這樣的例子在系列中比比皆是，足見非凡工藝。

Composition n°6
在展間中最先看到的，是Composition n°6，透明純淨的鬱金香與尤加利葉，插在以硼矽玻璃手工吹製而成的瓶身，硼矽玻璃比水晶更具延展性，創作時的自由度也更高。植物的莖部及蜻蜓的身體皆以白金鑲嵌鑽石呈現耀眼姿態，蜻蜓的翅膀為藍寶石玻璃覆於珍珠母貝薄片，整體充滿輕盈仙氣。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°6，以硼矽酸玻璃展現鬱金香與尤加利葉的輕盈，尤加利葉可轉化為胸針或髮飾，鬱金香是胸針，蜻蜓則垂墜耳際。

Composition n°5
從前一件作品的透明，進入這件作品的白色，野性不羈的薊草與犀角金龜甲蟲是主角，有著堅韌張力，細膩之處又絕美。薊草的花頭為植物性樹脂，並首次在高級珠寶中運用高分辨率3D列印技術還原細節，由於花頭中沒有金屬結構，無法鑲嵌鑽石，因此工坊創造出新的技法，將總數超過800顆的鑲座鑽石，全手工以縫紉般嵌入薊花胞腔中。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°5，首次於高級珠寶中運用高分辨率3D列印技術，還原細節。大朵薊草可取下作為胸針或跨肩珠寶，小朵薊草可作為雙指戒佩戴，犀角金龜甲蟲則為胸針。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）
▲為了薊草上的鑽石，工坊創造出全新「高級訂製鑲嵌技法」，將每一顆鑲座鑽石宛如縫線般嵌入薊花胞腔之中。

Composition n°4
溫柔的風輕拂著仙客來與燕麥穗，蝴蝶停駐著，還有一隻毛毛蟲匍匐，無論植物的方向或毛蟲的靈動，都充滿生命力。仙客來花瓣上鑲嵌了近700顆尺寸、形狀各異的玫瑰式切割鑽石，花瓣邊緣以黑漆線勾勒，更凸顯璀璨光芒。毛毛蟲以白金鑲嵌鑽石與黑色尖晶石，細毛則以畫筆纖維模擬，還加上鉸鏈裝置重現弓起彎曲的模樣，讓人忍不住多看幾眼。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON、BVLGARI。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°4，仙客來花瓣鑲嵌近700顆玫瑰式切割鑽石，可轉化為手環或胸針，燕麥穗可作為髮飾佩戴，白金打造的毛蟲為胸針，蝴蝶則棲息於髮間。

Composition n°3
逐漸進入幽暗，鳶尾花與紫藤花在夜晚悄然綻放，鳶尾花的雌蕊工藝精妙，分別以黑鍍鈦金屬及樹脂3D打印成型，花蕾以黑色尖晶石鑲飾，相當擬真；紫藤花為了輕盈且堅固，很挑戰技術，最終結合陶瓷、鈦金屬與鋁等材質完成，體積雖然不小，但重量僅150公克。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°3，可見鳶尾花、紫藤花與鹿角鍬形蟲，在黑夜中悄然綻放，鳶尾花可作為肩針配戴、紫藤花可作為髮飾或別針使用，鹿角鍬形蟲則是胸針。

Composition n°2
透過木蘭花與竹節蟲、光與影，訴說著有形與無形，鏤空的木蘭花橫向生長，彷彿枝幹與花朵的記憶殘影，綻放與消逝的片刻被定格了。要往橫向延伸必須解決結構不平衡的問題，於是以鋁製作，枝幹裝飾雪花鑲嵌鑽石，營造流動姿態；竹節蟲運用鍍銠白金打造，頭頂鑲嵌了一顆梨形鑽石，低調地閃耀。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°2，以木蘭花姿為靈感，一隻竹節蟲悄然匿藏於枝間，探討光與影的界線，木蘭花可轉化為頭飾或項鍊，竹節蟲可做胸針佩戴。

Composition n°1
進入Composition n°1，是最終也是最初，Claire Choisne讓「光」完全隱沒，罌粟花與香豌豆花盛開在幽暗之中。罌粟花的花瓣以霧面黑色鈦金屬手工蝕刻，花瓣內層雕有細緻葉脈，並覆上Vantablack®塗層，該材質可吸收99.965%可見光，是目前世界上最黑的材料之一。

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲BOUCHERON高級珠寶。（圖／品牌提供）

▲Composition n°1，Claire Choisne刻意讓「光」完全隱沒，呈現出深淵般的寂靜，罌粟花可轉化為頭飾或胸針，香豌豆花為胸針，蝴蝶則透過隱藏磁扣系統固定於肩部，成為造型亮點。

這一件件滿載著藝術性的作品，適不適合或在什麼場合可以佩戴，已經不是重點，BOUCHERON再次證明了高級珠寶沒有也不需要框架，看見實體的璀璨華美，同時也明瞭了自然界賦予生命的每個瞬間都有不同的意義，細細地思索、好好地守護，就能永恆。

【同場加映】
BVLGARI（寶格麗）攜手東京國立新美術館，舉辦了大型典藏回顧展「BVLGARIKALEIDOS–寶格麗萬花筒：色彩、文化與工藝」，共有350件作品，年代橫跨19世紀末品牌創立初期直至當代，自2025年9月17日至12月15日，在東京國立新美術館（NACT）展出。

▲BOUCHERON、BVLGARI。（圖／品牌提供）

展覽分為3個沉浸式篇章，以寶格麗的色彩革命為題，第一篇章是「色彩的科學」，顯現色調交融的視覺張力，包括一條首次於義大利以外亮相、鑲嵌鑽石的黃水晶手鍊，製作時間可追溯至1940年，宛如羅馬落日的餘暉。

▲寶格麗。（圖／品牌提供）

▲1940年代寶格麗黃水晶手鍊、七大奇蹟鉑金項鍊。

第2篇章為「色彩象徵」，深入探究色彩的文化寓意與情感象徵，重點展品包括品牌少見的玉石珠寶和「七大奇蹟」鉑金項鍊，這件作品鑲嵌7顆頗具份量的祖母綠，以鑽石烘托光彩。

第3篇章名為「光之力量」，聚焦於如何藉由色彩營造光影變化，一條創作於1969年的黃金長項鍊，可靈活地轉換為手環，體現寶格麗在用色上的功力，也呼應特展萬花筒般的主題意象。

▲BOUCHERON、BVLGARI。（圖／品牌提供）

▲寶格麗創作於1969年的黃金長項鍊。

BOUCHERON, 高級珠寶, ClaireChoisne, Impermanence, CarteBlanche

