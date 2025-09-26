LV台中展25億珠寶名錶　楊謹華迷祖母綠招財

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 楊謹華,劉以豪 。（圖／公關照）

▲劉以豪（左）與楊謹華出席LV於台中舉辦的「匠藝之境Virtuosity」頂級珠寶展。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台中報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）即起至10月12日於台中由鉅惟上舉辦預約制的「匠藝之境Virtuosity」頂級珠寶展，呈獻超過200件總值超過25億元的頂級珠寶與高級藝術腕錶，今（26日）揭幕邀楊謹華及劉以豪出席擔任活動嘉賓，楊謹華佩戴82,600,000元的Monumental紀念頸鍊登場，開心說：「集合我所有喜歡的寶石如黑色蛋白石、紅寶石、縞瑪瑙、鑽石與祖母綠於一身，特別是祖母綠最招財。」而平日愛戴鑽石手鍊的劉以豪，下一個收藏目標就是胸針，今所戴的KEEPER守密鑽石與藍色藍寶石胸針無論是設計或寓意都擄獲他的心。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲楊謹華最中意的LV Protection守護紅寶石與鑽石項鍊主石為3.04克拉莫三比克橢圓形切割紅寶石，32,300,000元。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲劉以豪別上LV Keeper 守密鑽石與藍色藍寶石胸針，八角形階梯型切割藍色藍寶石重12.44克拉，22,150,000元。

此次LV頂級珠寶展共分為四大展間，第一展區展出匠藝之境Virtuosity頂級珠寶系列、精選來自頂級珠寶系列Awakened Hands Awakened Minds作品以及各式珍稀裸石；第二展區則展出往年經典頂級珠寶系列；第三展區及第四展區分別精選高複雜工藝腕錶與熱汽球造型Montgolfière Aéro 座鐘，帶領參觀者走一遭充滿想像的創意旅程。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲LV Motion流動藍寶石與鑽石項鍊鑲有5顆總重18.61克拉枕形切割藍寶石，71,300,000元。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲LV Florescence繁花鑽石與蔚藍碧璽項鍊，56,300,000元。

楊謹華對於LV最新匠藝之境Virtuosity頂級珠寶系列中Protection守護系列項鍊格外有感，密釘鑲嵌的鑽石蕾絲構成盾牌造型，中央鑲嵌鴿血紅紅寶石，她表示：「這件項鍊予人堅定力量感受，像我想守護家人、朋友與自己一般。」同系列的Motion 流動、Florescence繁花、Eternal Sun永恆太陽珠寶均來台展出，各有藍寶石、蔚藍碧璽、紅寶石等重量級彩色寶石坐鎮，展現非凡氣勢與精湛工藝，而全場最高價之作為Fossil化石藍寶石與鑽石三件式項鍊，身價高達150,200,000元。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲LV Eternal Sun 永恆太陽垂墜鑽石耳環，7,900,000元。

▲▼ LV ,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲LV此次珠寶展最高價的Fossil化石藍寶石與鑽石三件式項鍊，150,200,000元。

▲▼ LV,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲LV Montgolfière Aéro座鐘，24,400,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET Jewels by Nature 頂級珠寶展巡演第三站近日於上海登場，選在西郊賓館舉辦晚宴，周圍遍布名木古樹與奇花異草，與「植物學家」視角下創作的珠寶完美呼應，大陸女星高圓圓戴著鑲有1顆正方形祖母綠切割FVY VS2等級的8.23克拉黃鑽的Wild Rose 系列鑽石項鍊與鑽戒亮相，項鍊為可轉換式設計，可變身為黃鑽單鍊或純葉片項鍊佩戴；同場的男星于適別上運用刀鋒工藝的Fairy Iris 蜻蜓胸針與Bee雙蜜蜂胸針，相映成趣。

▲▼ LV,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲高圓圓佩戴CHAUMET Wild Rose 系列可轉化式項鍊及戒指。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ LV,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲于適別上CHAUMET Fairy Iris 蜻蜓胸針與Bee蜜蜂胸針。

►箭矢珠寶彰顯力與美　Boucheron跨指鑽戒超搶眼

►「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊

楊謹華, 劉以豪, LV, Louis Vuitton, 路易威登, CHAUMET, 高圓圓, 于適

