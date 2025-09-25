fb ig video search mobile ETtoday

天梭《金剛戰神》限量錶搶先曝光　10月開賣台灣僅50只

>

▲▼ Tissot,Swatch 。（圖／公關照）

▲天梭表 PRX《金剛戰神》聯名款50周年紀念版自動腕錶40mm（左）31,300元，特別版紀念錶26,900元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）全球獨家沉浸式光影特展，即起至29日於台北市PPP時尚藝文空間登場，以五大主題展區構建熱賣的PRX系列腕錶橫跨經典與未來的時間宇宙，搶先展出即將於10月上市的PRX《金剛戰神》聯名款50周年紀念版自動腕錶40mm，搭配日本空運來台的金剛戰神模型，以及未來感十足的紅色月球打卡區，讓錶迷與動漫迷猶如置身在星際宇宙。

▲▼ Tissot,Swatch 。（圖／公關照）

▲天梭表舉辦全球獨家沈浸式光影特展，以《金剛戰神》為設計靈感的紅色月球區是必拍打卡景點。

此次天梭表沈浸式光影特展共有五大亮點，分別呈現170周年製錶演進、明星系列PRX傳奇、《金剛戰神》聯名款、PRX全系列展出與試戴體驗。其中紀念日本動畫大師永井豪的名作《金剛戰神》誕生50周年的限量聯名款PRX腕錶最受矚目，全球限量發行1,975只，象徵動畫首播年份1975年，台灣地區配額僅50只，整只錶採全黑PVD塗層處理，面盤中央以金剛戰神拳頭造型浮雕呈現，搭配Super-LumiNova®夜光塗層與18K黃金打造的秒針，尾端綴飾金剛戰神雙肩武器為靈感的新月型迴旋鏢，搭載Powermatic 80自動機芯，自動盤上鐫刻著金剛戰神半身像，底蓋上則鐫刻「Limited Edition 1 of 1975」，隨錶附贈以動畫飛行器Spazer為靈感設計的限量錶盒，內含原創畫稿與作者親筆簽名。

▲▼ Tissot,Swatch 。（圖／公關照）

▲天梭表 PRX《金剛戰神》聯名款50周年紀念版自動腕錶40mm全球限量1,975只，台灣限量50只預計10月上市。

▲▼ Tissot,Swatch 。（圖／公關照）

▲透視後底蓋可見Powermatic 80自動上鍊機芯，自動盤上鐫刻著金剛戰神半身像，底蓋上則鐫刻「Limited Edition 1 of 1975」。

有動漫角色坐鎮的錶款還有Swatch，近年來品牌與歐米茄（OMEGA）登月錶聯名，錶上都有歐米茄獲美國太空總署NASA頒發「銀史努比獎章」的史努比圖案坐鎮，尤其每款極為限量或限時發售一天的錶款總引起錶迷排隊搶購。9月8日開賣一天的MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶，設計靈感便源自被稱為「豐收月」或「玉米月」的9月滿月，因此在面盤2時位置的月相顯示中的其中一輪月亮上，呈現金黃玉米粒點效果，並裝飾爆米花盒圖案，可愛極了。

▲▼ Tissot,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch於9月8日限時一天發售的MISSION TO EARTHPHASE –MOONSHINE GOLD 腕錶有可愛史努比坐鎮，12,150元。（圖／Swatch提供）

►天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女

►CITIZEN錶上秀東京天際線　日本傳統市松紋點綴

