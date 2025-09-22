CITIZEN錶上秀東京天際線　日本傳統市松紋點綴

▲CITIZEN Series 8系列880高抗磁機械腕錶NB6034-58L，面盤裝飾松紋， 54,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN近日推出全新Series 8系列880高抗磁機械腕錶NB6034-58L，以簡約俐落的設計語言演繹都會摩登風貌，面裝飾以市松紋，靈感源自東京藍天下的高樓建築，藍白雙色錶圈象徵東京城市天際線，流露都會摩登氣息；內載日本製9054機械機芯，具GMT兩地時間功能、高抗磁性能與50小時動力儲存，適合經常穿梭國際的商務人士或旅人。





▲CITIZEN首款搭載藍寶石玻璃錶圈的光動能電波時計腕錶款AT8295-56E （左）46,800元、AT8294-59E腕錶51,800元。

CITIZEN同步發表兩款全新光動能電波時計腕錶AT8294-59E與AT8295-56E，兩款皆採用漆黑太陽紋錶盤設計，展現深邃神秘的宇宙意象，創新之處是首度為電波對時錶款搭載藍寶石玻璃錶圈，並透過鍍膜技術，於玻璃下方刻印城市名稱，呈現金屬光澤效果，彷彿星辰閃耀夜空，全黑設計的AT8294-59E以黑鈦材質打造，AT8295-56E則以鈦原色與黑色錶盤構成對比，兩款皆搭載H800光動能電波對時機芯，具備萬年曆、日期與星期顯示功能，並內建26個城市時區，實現全球快速對時與精準掌握每一刻。





▲靈感源自東京地平線的King Seiko VANAC系列SLA083J1腕錶，95,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko旗下King Seiko重現1972年登場的VANAC腕錶風采，發表靈感源自東京地平線的SLA083J1腕錶，不僅搶眼的紫色面盤裝飾水平線元素，錶殼與鍊帶也展現強烈設計感，搭載具72小時動力儲存的8L45機械機芯，防水100米。

