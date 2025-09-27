fb ig video search mobile ETtoday

秋冬森林美景躍錶上　Grand Seiko超精準錶演繹冬日晨光

▲▼ Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko手動上鍊錶SLGW007的面盤呈現月光下若隱若現的白樺意象， 270,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本名錶Grand Seiko以「The Nature of Time」為核心理念，從日本四季的細膩變化中汲取創作靈感，時序邁入秋季，以Evolution 9 Style為藍本推出SLGW007與SLGB005兩款新錶，前者為手動上鍊機械錶，深藍色面盤不規則的細緻紋理演繹月光映照下白樺樹紋的意象，搭載Calibre 9SA4機芯，整只錶厚度僅9.95mm，相當纖薄，搭配箱型藍寶石水晶鏡面與三折式按鈕錶扣牛皮錶帶，展現優雅正裝腕錶風範。

▲▼ Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko將於11月上市的Spring Drive U.F.A.腕錶SLGB005，面盤以紫色漸層呈現長野縣信州霜雪森林破曉的景象，300,000元。

全球限量1,300只的Spring Drive U.F.A.腕錶SLGB005，巧妙捕捉品牌信州工房以東的霧峰高原的冬日光影，面盤的紫色漸層呈現長野縣信州霜雪森林破曉的景象，深邃紫色自外圈向中央漸淡，獨特紋理宛如森林；而內在亦不容小覷，搭載年差僅 ±20 秒的高精準9RB2機芯，預計11月上市。

▲▼ Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶，不鏽鋼鍊帶款515,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

今年錶界出現多款紫色面盤新作，包括德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）向1970年代的未來主義設計致敬的限量版Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶，招牌方中帶圓的不鏽鋼錶殼分別搭配「Plasma」電漿紫面盤，隨光線與視角變化產生細膩的色彩層次，展現復古設計與現代潮流的完美融合，限量100只。
 

►岩手山晨光美景躍上錶面　Grand Seiko計時碼錶內外兼具

►周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力

關鍵字：

Grand Seiko, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

