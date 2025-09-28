Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶

▲Seiko Presage庭園系列「落羽松」台灣限定腕錶SRPL97J1，24,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO位於台北遠百信義A13的直營門市，近日正式完成全新裝潢並盛大開幕，慶祝此高級簡約感的空間誕生，品牌特別打造台灣獨家的Presage庭園系列「落羽松」台灣限定腕錶SRPL97J1，捕捉葉色會隨季節流轉的落羽松之美，面盤選用蔥綠色調，象徵落羽松由盛夏邁入初秋的過渡階段，搭配金色時標與指針，彷彿陽光穿透葉間，散發溫潤光澤，24,000元便能擁有。





▲Seiko Presage庭園系列「落羽松」台灣限定腕錶SRPL97J1面盤採用靈感來自日本庭園中「砂紋」的立體紋路設計。

台灣限定的Seiko Presage庭園系列「落羽松」腕錶SRPL97J1，融合日本庭園中「砂紋」意象，打造出立體紋路與光影變化交織的視覺效果，錶帶則採用靈感來自落羽松樹幹的咖啡色皮革設計，與面盤色彩形成優雅對比，整體風格自然清新，極具季節意象與地方特色。





▲CITIZEN演繹櫻花吹拂景致的全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N，41,900元。（圖／CITIZEN提供）

櫻花也是日本品牌喜愛的設計主題，CITIZEN演繹櫻花吹拂景致推出全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N，採用Sakura pink櫻花粉紅金錶殼與錶帶，搭配漸層淡粉色調的蝶貝面盤，面盤上4時及11時位置連綿櫻花隨微風吹拂而搖擺的圖案，7時的時標還以花瓣造型點綴，與秒針尾端的櫻花花瓣造型相呼應，浪漫極了。

