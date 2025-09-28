fb ig video search mobile ETtoday

BABY-G腕錶變吊飾不夠　加贈小花背帶可愛爆擊

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G與台灣知名文創IP「蜜可魯」聯手推出限量贈品「蜜可魯多功能小花吊飾背帶」。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下時尚女性腕錶系列BABY-G，去年推出「BABY-G+PLUS」以Two-Way手錶吊飾BGD-10K獲得好評後，品牌再度出擊，與台灣人氣文創IP「蜜可魯」合作推出限量聯名贈品「蜜可魯多功能小花吊飾背帶」，為年輕世代提供更豐富的穿搭靈感與個人化配件選擇，即起購買BABY-G BGD-10K系列指定款式即可獲贈，5款設計數量有限，送完為止。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲蜜可魯背帶不僅可吊掛BGD-10K系列的手錶吊飾殼，也能作為手機掛繩。

因應新世代消費者對個性化穿搭的需求，BABY-G+PLUS系列強調創新與自由變化，旗下BGD-10K錶款外觀設計靈感取自Y2K復古風格，以可拆卸式錶圈與錶帶設計為特色，無需任何工具即可將手錶轉換為吊飾型態，搭配專屬吊飾殼即可隨身配戴於包包、腰間等處，滿足多元穿搭需求，此次再搭上蜜可魯多功能小花吊飾背帶，造型更多變。

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGD-10K-7腕錶附亮色錶殼供轉換為吊飾，2,600元。

Swatch則向1980至1990年代的設計致敬推出全新NEON系列腕錶，汲取自類比時代的視覺元素，包括遊樂場風格與 VHS 錄影帶流行期間的代表性色彩，展現濃厚復古風情，當中NEON FLUMOTIONS腕錶靈感源自1988年推出的經典FLUMOTIONS腕錶，新一代採用SKIN CLASSIC超薄錶殼與鮮艷奪目的螢光色彩，高調吸睛。
 

▲▼ BABY-G 。（圖／公關照）

▲Swatch NEON FLUMOTIONS腕錶，3,800元。（圖／Swatch提供）

►天梭《金剛戰神》限量錶搶先曝光　10月開賣台灣僅50只

►CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

