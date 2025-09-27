打掃提不起勁？整理家裡「５大心法」　先從容易亂的桌面下手

▲整理家裡不一定要一次到位，小區域執行較有動力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

連假正是整理家裡好時機，但就是因為家中凌亂、東西太多，想要一次完美到位，更是讓人提不起勁，想要有效率的整理家中環境，掌握幾個心法，會更想執行下去。

#先動手再思考

先不要陷入「要不要丟、放哪裡」的糾結，先從最明顯、最影響視覺的區域下手，例如客廳桌面、餐桌或玄關。只要把物品先分類成「要留、暫時不用、垃圾」三類，就能立刻看到成效，讓你更有動力持續下去。

#減法思維

家裡會亂是因為東西太多，而不是空間不足，所謂的心法就是學會放手，把一年內沒用過的物品直接捨棄，或者放入暫存箱，若三個月仍未取出，就代表它可有可無。

#定點歸位

物品沒有專屬的位置，就容易四處漂流。快速整理時，不必馬上買收納盒，而是先確定每樣物品的「固定家」，例如鑰匙放玄關小盤子、遙控器放沙發旁的籃子。只要確立規則，就能大幅減少下次整理的時間。

#限時整理

每次想到整理就提不起勁，給自己設定 15 或 30 分鐘的鬧鐘，只專注於一個區域，例如書桌或衣櫃的一層。這樣不會因為目標太大而拖延，也能藉由小進展建立成就感。

#每天一點點就好

所謂的整理不需要一次要整理到位，而是透過日常維持讓家保持清爽，每天花五分鐘把東西歸位，比等到堆積成山再花幾小時更輕鬆。