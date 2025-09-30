fb ig video search mobile ETtoday

《暴君的廚師》李彩玟愛極簡穿搭　帥錶上手更出色

>

▲▼ 暴君的廚師時尚 。（圖／公關照）

▲李彩玟戴HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星李彩玟與潤娥主演的穿越劇《暴君的廚師》迎來大結局，開出最高收視17.1%，橫掃23國Netflix非英語節目冠軍，繳出漂亮成績單，25歲的李彩玟聲勢跟著水漲船高，成為時尚圈新寵兒，近期他曝光都戴著一只帥氣錶款，原來是瑞士名錶HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶，全球限量500只。

▲▼ 暴君的廚師時尚 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶全球限量500只，674,000元。

身高190公分的李彩玟是天生衣架子，私下穿搭以極簡風格為主，多是基本的黑、白T恤或帽T，鮮少花俏裝扮，因此只需要一只好質感錶款增添亮點，近期他常戴以輕盈的鈦金屬錶殼搭配黑色陶瓷錶圈的HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶，不僅與休閒感服裝絕配，他與潤娥一同宣傳《暴君的廚師》時穿黑西裝，也搭配此款腕錶，輕鬆轉換風格。

▲▼ 暴君的廚師時尚 。（圖／公關照）

▲潤娥是Qeelin代言人，示範YuYi系列珠寶。（圖／提供，以下同）

女團少女時代出身的潤娥，早已是時尚圈常客，是華人珠寶品牌Qeelin的代言人，只要出席公開活動或主持頒獎典禮，她必定佩戴Qeelin高級珠寶吸睛。新款珠寶上市也由她親自示範，日前她畫上煙燻妝，戴上Yu Yi如意系列鑲嵌紫翡翠與水墨翡翠的珠寶，鍊結設計的項鍊與東方元素如意鍊墜結合激盪出衝突美感，襯托她的個性美。

►潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

►《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了

關鍵字：

《暴君的廚師》, 李彩玟, HUBLOT, 潤娥, Qeelin

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

BABY-G腕錶變吊飾不夠　加贈小花背帶可愛爆擊

BABY-G腕錶變吊飾不夠　加贈小花背帶可愛爆擊

LV台中展25億珠寶名錶　楊謹華迷祖母綠招財

LV台中展25億珠寶名錶　楊謹華迷祖母綠招財

天梭《金剛戰神》限量錶搶先曝光　10月開賣台灣僅50只

天梭《金剛戰神》限量錶搶先曝光　10月開賣台灣僅50只

周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力 蕾哈娜抱嫩嬰照戴百萬AP金錶　粉紅面盤呼應喜迎女兒心情 「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊 寶璣壯麗地球錶盤有玄機　雙層構造秀專利申請工藝 MIDO電視機造型錶加入動感元素　黃色計時針吸睛 香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人 Swatch螢光錶高調吸睛　重現80、90年代歷史錶款風采

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面