《暴君的廚師》李彩玟愛極簡穿搭　帥錶上手更出色

▲李彩玟戴HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星李彩玟與潤娥主演的穿越劇《暴君的廚師》迎來大結局，開出最高收視17.1%，橫掃23國Netflix非英語節目冠軍，繳出漂亮成績單，25歲的李彩玟聲勢跟著水漲船高，成為時尚圈新寵兒，近期他曝光都戴著一只帥氣錶款，原來是瑞士名錶HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶，全球限量500只。





▲HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶全球限量500只，674,000元。

身高190公分的李彩玟是天生衣架子，私下穿搭以極簡風格為主，多是基本的黑、白T恤或帽T，鮮少花俏裝扮，因此只需要一只好質感錶款增添亮點，近期他常戴以輕盈的鈦金屬錶殼搭配黑色陶瓷錶圈的HUBLOT Big Bang 20周年UNICO鈦金陶瓷限量腕錶，不僅與休閒感服裝絕配，他與潤娥一同宣傳《暴君的廚師》時穿黑西裝，也搭配此款腕錶，輕鬆轉換風格。





▲潤娥是Qeelin代言人，示範YuYi系列珠寶。（圖／提供，以下同）

女團少女時代出身的潤娥，早已是時尚圈常客，是華人珠寶品牌Qeelin的代言人，只要出席公開活動或主持頒獎典禮，她必定佩戴Qeelin高級珠寶吸睛。新款珠寶上市也由她親自示範，日前她畫上煙燻妝，戴上Yu Yi如意系列鑲嵌紫翡翠與水墨翡翠的珠寶，鍊結設計的項鍊與東方元素如意鍊墜結合激盪出衝突美感，襯托她的個性美。

