Dior水桶包掛著幸運星好討喜！200坪台中大遠百店重新開幕　連家飾都有

▲Dior台中大遠百店重新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

台中新光三越中港店上周（9/27）終於重新開幕，引爆超級人氣，鄰近的Top City台中大遠百也沒閒著，有新店進駐、櫃位重新裝潢，打造更宜人的購物空間，Dior是其一，男裝有Dior Lifestyle膠囊系列搶先亞洲市場獨家販售，女裝祭出俐落實用的Diorstar緹花水桶包，不但是近期大熱門的包型，還掛著星星吊牌，既迷人又幸運。

▲Dior台中大遠百店，空間明亮寬敞，男女裝區域以不同色調打造。





▲Dior Maison家飾系列進駐台中大遠百店。

Dior台中大遠百店，兩層樓的空間共約200坪，以巴黎蒙田大道30號總店為靈感，在明亮氛圍中演繹品牌經典語彙，以凡爾賽拼花地板與前衛家具裝飾，涵蓋女裝、男裝、珠寶腕錶，以及首度進駐的Dior Maison家飾系列。

▲Diorstar緹花水桶包，97,000元。

包包向來是女裝系列中備受矚目的品項，新推出的Diorstar水桶包以經典Oblique緹花打造，搭配單條可調式肩帶，輪廓簡約流暢，搭配燙印Christian Dior Paris字樣的Dior幸運星吊飾更加討喜。在迷你小廢包退潮、大包逐回溫之際，水桶包、Hobo包都很受歡迎，Diorstar很能滿足需求。

▲DIOR Voyage是2026早春度假系列的作品，黑色皺褶小牛皮中尺寸165,000元、小尺寸155,000元。

男裝有Dior Lifestyle膠囊系列打頭陣，以鮮明色彩結合專為登山、滑雪而生的創新材質，打造服飾、鞋履、配件與滑雪板等作品，融合風格與功能性，其中包含亞洲僅一只的白色滑雪板，很具收藏價值。New Essentials膠囊系列則延續優雅，以精緻剪裁搭配奢華面料與Dior Oblique圖騰，讓男裝很有看頭。

▲Dior Lifestyle膠囊系列，白色滑雪板為全亞洲唯一。





▲Dior New Essentials膠囊系列。





▲Dior Saddle徽章拼接設計郵差包，94,000元。

除了Dior重新開幕，IWC萬國錶也選在台中大遠百開設新店面，運用品牌標誌性的黑白色調，結合細膩紋理與技術元素，呈現出兼具現代設計美學與奢華質感的空間氛圍。大型飛行員系列Shock Absorber XPL陀飛輪鏤空腕錶、飛行員高性能計時數字日期-月份萬年曆腕錶，是IWC兩款年度重量級大作，亦在台中大遠百店全台首曝光，可見重視程度。

▲IWC在台中大遠百開設全新專門店。