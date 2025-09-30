賽琳娜老公當貴氣新郎　訂製全鑽錶配鑽鍊閃瞎眾人

▲賽琳娜（左）與音樂製作人班尼布蘭柯於27日結婚。（圖／翻攝selenagomez IG）

記者陳雅韻／台北報導

33歲美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）27日與音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）結婚，她身穿Ralph Lauren白紗搭約5克拉的馬眼形鑽戒當最美新娘，新郎的穿搭也不凡，秀出手上的驚人行頭，包括Jacob & Co.為他訂製的鑽錶、鑽石網球手鍊與18K金婚戒，估價總值超過3000萬元。





▲賽琳娜身穿Ralph Lauren設計的白紗，新郎班尼布蘭柯的行頭也不凡。（圖／翻攝itsbennyblanco IG）

在嘻哈潮流圈赫赫有名的美國品牌Jacob & Co.，近年來積極發展高複雜功能錶與珠寶錶，備受巨星名流喜愛。此次品牌為邁入人生新階段的班尼布蘭柯打造鑲嵌超過22克拉的Ashoka切割鑽石的鑽錶，從面盤到錶帶都耀眼奪目，他同時疊搭鑲嵌29.03克拉方形祖母綠切割鑽石的網球手鍊，華麗穿搭不輸新娘賽琳娜。





▲班尼布蘭柯於大喜之日戴Jacob & Co.為他打造的鑽錶、鑽石手鍊與18K金婚戒。（圖／翻攝itsbennyblanco IG）

相形之下，成為人夫後班尼布蘭柯每日佩戴的婚戒風格相當簡約，同樣由Jacob & Co.設計，於18K金婚戒內部刻有婚禮日期，並隱藏鑲嵌紅寶石與海藍寶象徵他們的結合，見證他們的愛情故事。

