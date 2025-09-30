fb ig video search mobile ETtoday

巨石強森就愛霸氣錶　61萬運動錶絕配紳士造型

▲▼ 巨石強森 。（圖／公關照）

▲巨石強森出席於倫敦舉行的《重擊人生》首映會，以正裝搭配蕭邦珠寶與腕錶。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國演員巨石強森（Dwayne Johnson）近日巡迴宣傳新電影《重擊人生》（The Smashing Machine），展現他的紳士風格穿搭，於倫敦首映會時，身穿深藍色西裝搭敞開的白襯衫，露出蕭邦（Chopard）符合倫理道德標準的18K白金Ice Cube系列項鍊，手上則戴同系列戒指，並搭配Alpine Eagle精鋼腕錶，優雅中不失霸氣。

▲▼ 巨石強森 。（圖／公關照）

▲巨石強森戴的蕭邦Alpine Eagle精鋼腕錶松木綠刷紋面盤款，610,000元。

巨石強森對高級運動錶情有獨鍾，近期宣傳新片《重擊人生》都戴著蕭邦Alpine Eagle系列腕錶，且選擇以刷紋裝飾的松木綠面盤款式，獨特色彩凸顯不凡品味，此錶款搭載Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯，具備60小時動力儲存與C.O.S.C.天文台認證。

▲▼ 巨石強森 。（圖／公關照）

▲巨石強森同時搭配蕭邦18K白金Ice Cube系列項鍊，257,000元。

勞力士（Rolex）與IWC也是巨石強森的心頭好，曾曝光勞力士具雙時區顯示功能的Oyster Perpetual GMT-Master永恒玫瑰金與蠔式鋼錶，由於配備黑色與棕色Cerachrom陶質字圈，獨特配色被錶迷暱稱為「沙士圈」；他還戴過IWC葡萄牙系列手動上鍊陀飛輪日夜顯示腕錶，以18K Armor Gold®打造錶徑42.4毫米錶殼，此材質比傳統紅金更堅硬且耐磨，搭配黑色漆面錶盤形成搶眼對比，面盤6時位置為飛行陀飛輪，特色是叉桿和擒縱輪為矽製並覆有特殊的鑽石塗層，應用Diamond Shell®技術可減少摩擦，有助實現長達84小時的動力儲存。

▲▼ 巨石強森 。（圖／公關照）

▲巨石強森戴勞力士「沙士圈」Oyster Perpetual GMT-Master腕錶。（圖／翻攝therock IG）

►《暴君的廚師》李彩玟愛極簡穿搭　帥錶上手更出色

►美式足球巨星戴名錶被追問哪買　拓展副業和泰勒絲未婚夫開牛排館

巨石強森, Chopard, 蕭邦, Rolex, 勞力士

ET Fashion

