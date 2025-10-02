連假食慾大開怎麼辦？芳療師：3款精油有助飲控、促進消化

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼精油飲控心法。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲嗅聞香氣有助減緩食慾。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

10 月可說是「連假月」，連續幾周的連假，不管是家族團聚還是朋友出遊，餐桌上少不了高熱量美食，肯園芳療師 Doris 提醒，聚餐固然愉快，但過度放縱飲食，往往容易造成腸胃不適與心理壓力，透過精油的香氣支持，不僅能調節情緒、舒緩壓力，更能幫助飲食節奏回到平衡。

想要控制飲食，原來靠香氣也有幫助，肯園芳療師Doris 表示：「嗅聞氣味能平和慾望，搭配按摩油塗抹腹部，透過氣味與觸法」感的雙重作用，能幫助消化、減輕腸胃負擔。」她特別分享香氣飲控心法，推薦幾款適合連假期間使用的3款精油，幫助調節情緒不爆食。

#1. 甜茴香

辛香氣息有助「收斂慾望」，避免因聚餐而過量進食，並可穩定情緒、調整內在節奏。

用法：可在用餐中隨時嗅聞，幫助抑制過度食慾。也可以以5滴精油＋10ml 植物油稀釋，餐後順時針按摩腹部。提醒孕婦、嬰幼兒避免使用，使用過量恐過度放鬆及引起肌膚刺激。

#2. 葡萄柚

清爽氣息能促進能量流動、支持腸胃蠕動，特別適合長時間移動或忙碌行程中。

用法：餐前及餐後或旅途交通期間嗅聞，幫助精神振奮；也可搭配甜茴香精油，共10滴精油＋10ml 植物油稀釋，餐後順時針按摩腹部。提醒因具光敏性，塗抹後避免讓肌膚在陽光底下曝曬。

#3. 甜羅勒

溫和氣味能助消化、安定情緒，在心靈支持上特別適合初入新環境或社交場合前，容易焦慮不安難以消化的人們使用。

用法：使用5-10滴稀釋於10ml 植物油，順時針按摩以穩定神經。

關鍵字：

飲食, 精油, 健康, 情緒, 控制

