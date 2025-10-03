范少勳、姚淳耀比愛心CP感爆棚　Paul Smith乳牛T恤讓兩人喊：好可愛

記者林明瑋 / 台北報導

Paul Smith在台推出秋冬新作，以及與同樣來自英國的Barbour聯名系列，雙雙入圍金鐘獎的范少勳與姚淳耀出席發表會，兩人拍照時一起比愛心，CP感瞬間爆發，萌翻全場，也很符合Paul Smith的玩心，今年秋冬以致敬攝影為靈感，結合鄉村況味，除了經典的彩色條紋，動物圖案也很吸睛，姚淳耀穿的乳牛T恤讓雙帥異口同聲直呼：「好可愛！」

▲姚淳耀（左）、范少勳比愛心超可愛。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲姚淳耀外套內搭的乳牛T恤充滿趣味玩心。

父親Harold B. Smith是攝影師，如此家學淵源，讓Paul Smith從孩提時代即熱愛攝影，2025秋冬，他致敬1960年代最具影響力的攝影師及影像世界，從美國攝影大師Saul Leiter作品中流動而鮮明的色調取材，加入David Bailey、Terence Donovan 及 William Eggleston等傳奇攝影師的穿衣風格，更將父親Harold B. Smith的攝影作品轉化為花卉印花，運用在服裝上，別具意義。

▲范少勳以Barbour聯名系列的暖紅色羊毛衫搭配油布夾克以及雨靴。

▲姚淳耀穿Paul Smith燈芯絨西裝搭條紋針織衫，融合紳士格調與童趣色彩巧妙融合。



范少勳鍾情攝影，2023年曾舉辦攝影個展，看到Paul Smith將攝影作品轉化為服裝，相當有感，一身造型他最愛格紋褲，「寬版的很舒適，想輕鬆一點，可以搭T恤，想活潑一點，可以像我這樣用彩色條紋上衣搭配」。姚淳耀穿的是與Barbour聯名的油布夾克，他說：「這件外套實用又很有型，防風、防雨。」內搭的乳牛T恤是趣味小亮點，同樣的乳牛圖案也出現在油布夾克內裡，以俏皮輕鬆的方式展現鄉村風格。

▲Paul Smith乳牛圖案針織上衣14,300元、手繪圖案T-shirt，9,800元



▲Paul Smith黑色皮革Lucky樂福鞋，26,800元。

Paul Smith與Barbour的聯名系列名為「Paul Smith Loves Barbour」，相當直白，共有33款作品，靈感源自英國鄉村市集，除了以全新視角詮釋Barbour經典夾克，並延續至針織衫、T 恤、配件，每件夾克附的兩枚別針，也是專為聯名系列兒設計，有兔子、鸚鵡、乳牛等等，可以別在衣領，更有特色。

范少勳和姚淳耀拍照時一起比愛心，可愛度破表，被問到是否會和另一半這麼做？范少勳笑說：「我應該是會被拒絕的那個吧？」還模仿太太的語氣：「不要，幫我拍美美的就好！」

▲Paul Smith Loves Barbour聯名系列。



▲Paul Smith Loves Barbour油布外套，內裡圖案讓人驚喜。



▲Paul Smith Loves Barbour油布外套附有別針，可以隨心所欲裝飾。

