Crocs變走秀鞋！用布料＋鞋扣　設計師JENN LEE大改造成超級時髦款　

記者林明瑋 / 台北報導

Crocs算是鞋類的異數，沒有世俗眼中的美貌，但很好穿、很多鞋扣可以裝飾，受歡迎的程度大家應該都懂，更厲害的是它不只被穿著上街，還被穿上伸展台，近期將首度與台灣設計師合作，成為JENN LEE 2026春夏秀的搭配鞋款。JENN LEE運用布料、緞帶、別針加上Crocs鞋扣，把休閒感的洞洞鞋變成氣勢十足的秀鞋，時髦得不得了。

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲服裝設計師JENN LEE風格前衛，2026春夏系列延續品牌的暗黑哥德與浪漫詩意。（圖 / 品牌提供，以下同）

原以為JENN LEE與Crocs像是兩條平行線，因為風格截然不同，很難聯想在一起，JENN LEE解釋：「我的設計比較女人味、前衛尖銳，Crocs則偏向可愛、輕鬆，但這種差異正好帶來新的可能性。」此外，兩個品牌都強調真實與自由、勇敢展現自我，核心價值相似，也是一拍即合的原因。

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE的2026春夏系列服裝，將搭配改造過的Crocs鞋走秀。

私底下JENN LEE與Crocs還有另一個緣分，她笑說：「我4歲的兒子常常穿 Crocs，他的第一雙Crocs是白色、上面有三眼怪的款式。」並表示2025秋冬服裝的靈感來自兒子，讓這次的合作更巧合又貼切。JENN LEE的2026春夏秀將在10月17日於臺北時裝週登場，先前在倫敦辦秀時，同樣的服裝搭配的是尖頭高跟鞋，回到台北換上Crocs，必定會有不一樣的有趣火花。

Crocs過去曾和不少設計師品牌合作，遊走各大時裝周伸展台，2017年春夏，Christopher Kane破天荒讓模特兒踩著裝飾大顆礦物寶石的Crocs走秀，2018春夏Balenciaga參一腳，推出無敵高的Crocs厚底鞋，Crocs與Simone Rocha攜手獻出作品則是現在進行式，2026春夏以芭蕾舞鞋為靈感，讓Crocs多了份浪漫情懷。

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲Christopher Kane的2017春夏系列與Crocs合作，引起極大話題。（圖 / 資料照，翻攝Christopher Kane IG）

▲Crocs Jenn Lee。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA在2018年春夏系列推出超狂的厚底Crocs鞋。

