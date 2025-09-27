韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的

▲韓韶禧穿FILA 1911 Knit Track外套，薄底Echappe運動鞋。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

明星同款總讓人無法抵抗，FILA與LACOSTE都推出亮眼設計，雖然還是夏天的氣溫，但搶先擁有就是贏。FILA全球品牌代言人韓韶禧在形象照中，腳踩巧克力色的Echappe薄底運動鞋，現在台灣也買得到了；LACOSTE與品牌代言人王一博合作推出聯名系列，從山脈元素汲取靈感，以法式優雅結合城市機能風尚，並加入冰淇淋粉色，服裝、帽子都好看又實穿。

▲韓韶禧穿的巧克力色Echappe鞋很適合秋冬。



▲Echappe薄底運動鞋舒適好穿，有多種顏色可選擇。

FILA在永康商圈開設全台唯一、與韓國明洞旗艦店同步的FILA 1911 TAIPEI 時尚概念店，室內空間融合木質暖調與銀色未來感，韓韶禧穿的Echappe鞋款在店內也買得到。Echappe薄底球鞋以麂皮拼接網眼，不僅時髦功能性也很強，穿起來輕盈舒適，如同踩在奶油蛋糕般柔軟，搭載Ortholite專利鞋墊，透氣性良好且具抗菌除臭效果，輪胎波浪大底帶來強大抓地力，防滑耐磨，適合日常生活中的多種場合。

▲FILA 1911 TAIPEI 時尚概念店。

這次推出Choco、Honey、Macchiato、Vanilla Cream等新色，光是這些顏色就有甜甜的心情。韓韶禧在最新形象廣告中，以 FILA 1911 Knit Track 外套搭配巧克力色 Echappe，展現自然不做作的氣場，也讓這雙球鞋話題度直線飆升。

▲LACOSTE與王一博攜手設計新系列，線條優雅流暢。

LACOSTE與品牌代言人王一博攜手設計的「LACOSTE from yibo」系列，以山脈為靈感，羊毛衫上的水墨山脈圖案別具趣味，防風夾克線條簡潔，體現法式優雅，柔軟面料製成的Polo衫與T恤兼具舒適與實穿性，搭配專屬的「from yibo」圖案、訂製鱷魚拉鍊頭和金屬鉚釘細節，整體低調不失特色，色彩以鱷魚綠、法蘭白、月食灰、曜石黑為基礎，並加入冰淇淋粉，平衡秋冬深色調的沉穩。

▲LACOSTE from yibo山脈圖案針織衫，9,480元。

▲LACOSTE from yibo漁夫帽2,280元、針織帽2,880元。

同場加映

HOKA的舒適度令許多人著迷，除了專業運動系列，注入摩登氣息Bondi Mary Jane將在BEAMS TAIWAN 獨家登場。Bondi Mary Jane重新詮釋HOKA經典Bondi系列流線設計，將瑪莉珍鞋型注入運動性能美學。

鞋面採用皮革與透氣網布拼接，搭配金屬細節與專屬鞋帶扣，中底承襲Bondi 8標誌性的蓬潤，並延續品牌經典的EVA中底與Early Stage Meta-Rocker幾何結構，展現優異的緩震效果。鞋款搭配3款鞋帶可替換，靈活應對各種情境。HOKA Bondi Mary Jane於10月1日起，於BEAMS台北及BEAMS 官方購物網站獨家限定販售。