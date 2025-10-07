fb ig video search mobile ETtoday

美周記／法國小眾香水索菲黎諾10款淡香精亮相、SABON死海身體保養組必收

>

記者曾怡嘉／綜合報導

保養、香氛本周正夯，一起來看看本周保養新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲死海黑礦泥身體保養組，1,780元。 （組合內含：沐浴露100ml+身體磨砂膏60g+身體乳霜50ml）

沐浴時光是少數唯一可以與自己相處放鬆的片刻，SABON 特別推出「死海黑礦泥身體保養組」，明星三部曲的沐浴、磨砂、修護三步驟，以及死海的珍稀能量與濃縮於小巧禮盒，適合贈禮，也適合自己享受，無論旅途中或日常，都能隨時享受漂浮般的放鬆時刻。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲AHRES PÅWN活膚精華露，300ml，2,550元。

ARES的肌膚保養哲學是將肌膚視為「土壤」，如同肥沃的土壤，具備良好的排水性與保水性，並擁有多樣且平衡的微生物群，才能孕育出健康茁壯的植物；PÅWN活膚精華露是以「重塑肌膚生命力」為使命的創新型濃縮熟成精華，蘊含獨家「雙重發酵熟成萃取精華™」，酒粕經過三年的熟成之後，進行再次發酵，釋放豐富養膚能量，一瓶改善乾燥、粗糙、暗沉、毛孔粗大等困擾。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲SOLFÉRINO PARIS 淡香精，70ml，5,820元、125ml，9,460元。

法國高端香氛集團INTERPARFUMS打造全新小眾香水品牌索菲黎諾SOLFÉRINO PARIS，品牌名字承襲經典，一座坐落於聖日耳曼大道與塞納河岸之間18世紀的宅邸－10, rue de Solférino 索菲黎諾街10號。

首發系列由10款中性淡香精組成，每一款都以巴黎的經典地標、氛圍印象為靈感，邀請當代最具才華的10組調香師，捕捉他們心中的夢想巴黎與靈魂，以珍稀原料與高精細調和展現多重層次，既大膽塑造標誌性香調，構築獨一無二的城市香氛故事。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲N°10 L’ÉTÉ AVENUE GABRIEL 加布列悠長夏日淡香精。

加布列大道自協和廣場邊緣緩緩延伸，穿越香榭麗舍花園的中心，遠離城市的喧囂，這條靜謐大道以優雅節奏迎接夏日的氣息，讓人自在欣賞巴黎的柔和之美。以多汁金黃黃香李帶來夏日的甜美愉悅，搭配鳶尾的高雅與茉莉的柔美，為果香注入花香的精緻層次，奢華麂皮與木質韻味相互呼應，交織成迷人悠長的尾韻。

關鍵字：

保養品, 香水, 身體保養, 美容, 新品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一 李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福  「我們有幸擁有這一天」　《心之道》給所有想好好活著的人的溫柔指南 2025 Olive Young必買清單！20款韓妞回購底妝、腮紅、眼妝、唇彩推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面