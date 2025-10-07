美周記／法國小眾香水索菲黎諾10款淡香精亮相、SABON死海身體保養組必收

記者曾怡嘉／綜合報導

保養、香氛本周正夯，一起來看看本周保養新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲死海黑礦泥身體保養組，1,780元。 （組合內含：沐浴露100ml+身體磨砂膏60g+身體乳霜50ml）

沐浴時光是少數唯一可以與自己相處放鬆的片刻，SABON 特別推出「死海黑礦泥身體保養組」，明星三部曲的沐浴、磨砂、修護三步驟，以及死海的珍稀能量與濃縮於小巧禮盒，適合贈禮，也適合自己享受，無論旅途中或日常，都能隨時享受漂浮般的放鬆時刻。

▲AHRES PÅWN活膚精華露，300ml，2,550元。

ARES的肌膚保養哲學是將肌膚視為「土壤」，如同肥沃的土壤，具備良好的排水性與保水性，並擁有多樣且平衡的微生物群，才能孕育出健康茁壯的植物；PÅWN活膚精華露是以「重塑肌膚生命力」為使命的創新型濃縮熟成精華，蘊含獨家「雙重發酵熟成萃取精華™」，酒粕經過三年的熟成之後，進行再次發酵，釋放豐富養膚能量，一瓶改善乾燥、粗糙、暗沉、毛孔粗大等困擾。

▲SOLFÉRINO PARIS 淡香精，70ml，5,820元、125ml，9,460元。

法國高端香氛集團INTERPARFUMS打造全新小眾香水品牌索菲黎諾SOLFÉRINO PARIS，品牌名字承襲經典，一座坐落於聖日耳曼大道與塞納河岸之間18世紀的宅邸－10, rue de Solférino 索菲黎諾街10號。

首發系列由10款中性淡香精組成，每一款都以巴黎的經典地標、氛圍印象為靈感，邀請當代最具才華的10組調香師，捕捉他們心中的夢想巴黎與靈魂，以珍稀原料與高精細調和展現多重層次，既大膽塑造標誌性香調，構築獨一無二的城市香氛故事。

▲N°10 L’ÉTÉ AVENUE GABRIEL 加布列悠長夏日淡香精。

加布列大道自協和廣場邊緣緩緩延伸，穿越香榭麗舍花園的中心，遠離城市的喧囂，這條靜謐大道以優雅節奏迎接夏日的氣息，讓人自在欣賞巴黎的柔和之美。以多汁金黃黃香李帶來夏日的甜美愉悅，搭配鳶尾的高雅與茉莉的柔美，為果香注入花香的精緻層次，奢華麂皮與木質韻味相互呼應，交織成迷人悠長的尾韻。