亮珠寶／梵克雅寶可銷售的古董在台巡迴　獅頭胸針好霸氣

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶5 Leaves鑽石胸針為1968年作品。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

進入古董珠寶的世界，除了從有信譽的國際拍賣會尋寶外，知名品牌如梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與卡地亞（Cartier）也積極經營可銷售的古董珠寶系列，每一件重新搜羅的作品都經過品牌專家鑑定真偽、檢修恢復原有美態，並附有品牌證書，讓收藏家安心。梵克雅寶正於全台精品店展開Heritage典藏系列巡迴展，精選約20件經典臻品供貴賓預約鑑賞，展至31日。

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov是推動典藏系列的靈魂人物。

梵克雅寶國際典藏零售發展總監Natacha Vassiltchikov，是推動典藏系列的靈魂人物，她透露Heritage典藏系列於2006年在紐約展開，當時紐約第五大道精品店的總監注意到許多選購新品的顧客，也對拍賣會或當地代理商出售的古董作品感興趣，品牌順應需求開始回購各年代珠寶並於紐約店銷售，隔年正式推出Heritage典藏系列，擴及全球市場吸引收藏家目光。

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1976年的Lion échevelé可轉換式胸針。

此次登台亮相歷史最悠久的梵克雅寶作品為1942年鉑金與黃K金、白K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石耳環，其他古董之作多集中於60、70年代，有品牌經典的大自然主題葉形胸針，以及動物主題的Lion échevelé可轉換式胸針，還有崇尚自由的60年代多彩的寶石手環，每一件古董珠寶反映出當年的美學流行，令人著迷。

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶約1965年製的手環，鑲嵌祖母綠、藍寶石、鑽石。

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲此次梵克雅寶來台展出最古老的作品是1942年鉑金與黃K金、白K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石耳環。

卡地亞旗下Cartier Tradition系列珠寶、鐘錶和珍品，也是品牌專家在自家檔案室的協助下，精挑細選並鑑定系列所有作品，交由專業工匠精心修復後再供出售。每回在台舉辦高級珠寶展，卡地亞總會精選各年代古董作品來台展售，包括Art Deco裝飾藝術風格貴金屬盒、精緻座鐘等都深受藏家喜愛。

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞巴黎1913年鑲嵌鑽石黃K金與銀製盒。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ VCA,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞紐約1950年14K與18K鑲鑽鍊墜。

