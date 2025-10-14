放下過度在意！「4個方法」幫你培養鈍感力　不再被情緒綁架

▲做到不過度在意，就能減少內耗也就能放過自己。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／ 台北報導

有時候人會感到不快樂，或許是因為你缺乏「鈍感力」，在這個人際壓力龐大的時代，「鈍感力」反而成了一種智慧。所謂的鈍感力，不是遲鈍或麻木，而是一種懂得「不被無謂的情緒牽著走」的心理彈性。它能幫助我們減少內耗、放過自己，也讓生活更自在。

#學會「不立即反應」

當別人說了讓你不舒服的話，或事情不如預期時，別急著反駁，先讓自己情緒先緩一緩。你會發現，很多衝突與焦慮，其實只是「一時太在意」的產物。能延遲反應，就能讓理性取代情緒。

#分清楚重要與不重要的事

不是所有事都值得你投入情緒。當你覺得煩躁或焦慮時，問自己：「這件事一年後還會重要嗎？」大多數答案都是「不會」。這樣的思考能幫助你自動過濾壓力來源，把能量放在真正有意義的地方。

#要懂得「自我接納」

沒有人能永遠完美，其實內耗常來自「想變得更好卻不允許自己犯錯」。當你允許自己偶爾懶散、做錯決定，反而更能恢復平衡。學會說：「沒關係，我已經盡力了」，就是鈍感力的開始。

#減少比較與過度解讀

滑著社群媒體，看著別人的動態看似順利，但並不代表他沒有煩惱，換句話說，別人一句話，也不一定藏著惡意。若能不過度詮釋、不放大別人的評價，內心就會更穩，真正的鈍感，是選擇不被瑣事干擾，保留心的自由與平靜。

