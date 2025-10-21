雨下不停衣服晾不乾？5個讓衣物更快乾的小技巧

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲連續雨天乾衣有訣竅。（圖／unsplash、AI製圖）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬連日陰雨、濕氣重，衣服洗了兩天還是冰涼未乾，空氣中還瀰漫一股悶味，讓人最怕洗衣日變成「潮濕循環」。其實不一定要仰賴烘衣機，只要掌握幾個乾衣關鍵，就能讓衣服在家中也能快速變乾、不發臭。

脫水兩次 
洗完衣服別急著晾，先再脫水一次，專家建議在進行第二次脫水前，先將衣服拿出來抖開，再進行脫水，這樣效果會更好，特別是牛仔褲、毛巾或厚棉衣物，多一次脫水能讓後續乾燥速度明顯加快。不過脫水時間不要過長，以免損傷衣物纖維。

▲雨天乾衣,雨天,潮濕,除濕機。（圖／AI製圖）

除濕機放對位置 
若家中有除濕機，記得位置比機型更關鍵。建議距離衣物約50公分到1公尺，出風口朝向衣物，同時保持門窗關閉、空氣可循環。搭配電風扇或循環扇吹氣流，能幫助水氣快速被除濕機吸走，記得放置位置是要使氣流流向除濕機，不要擋住出風口或造成空氣死角。

晾衣距離要「透氣」不是「密集」
潮濕天最怕衣服擠成一團。每件衣服間留出一個手掌寬的距離，讓空氣能穿透。若空間有限，可用雙層曬衣架或斜掛方式，增加氣流流動，比單純提高溫度更能加速乾燥。

毛巾、牛仔褲先「壓乾」再晾 
厚重衣物容易久晾不乾，可用乾毛巾包住、輕壓幾分鐘吸走水分，再拿去晾乾。這個「毛巾吸水法」在沒有烘衣機的情況下特別實用，既縮短乾燥時間，也能避免潮味。

▲雨天乾衣,雨天,潮濕,除濕機。（圖／AI製圖）

選對晾衣區，避開冷牆角與浴室 
許多人雨天會將衣服晾在浴室或窗邊，但這些地方往往濕氣最重。可改選通風處、靠近插座方便擺除濕機的位置（例如走道或客廳角落），再搭配循環扇往上吹氣流，讓濕氣能順勢帶出。

延伸建議：晾完衣服後也別忘了「排濕」
衣服乾了，室內的濕氣卻可能還留著。建議在衣物晾乾後，繼續開除濕機 30 分鐘至 1 小時，或開窗通風換氣；若除濕機具備「衣物乾燥」模式，可切換至「自動除濕」維持室內濕度在 50% 左右。也可放置竹炭包或乾燥劑於角落，吸附殘留濕氣，避免牆面與地板受潮，讓室內維持乾爽。

ET Fashion

