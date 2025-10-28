說流行／小松菜奈為靈感的CHANEL滑雪系列！尼龍包、羊羔毛樂福鞋冬日百搭

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／專題報導

每年接近冬季時刻，香奈兒都會推出COCO NEIGE系列，作為開啟冬日假期的鑰匙，系列從滑雪領域延伸到冬季日常穿搭，成為眾多小香迷關注的焦點。本季更以品牌大使日本女星小松菜奈為靈感，打造一系列適合從早到晚各種場合穿著的百搭單品，《ET FASHION》本篇就為大家圈出系列的重點！

小松菜奈出鏡演繹高級冬日情境

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲ 香奈兒形象廣告於阿爾卑斯雪峰拍攝，小松菜奈穿梭在銀白世界，她沉靜而獨特的氣質，成為COCO NEIGE的最佳詮釋者 。（圖／品牌提供）

形象廣告於阿爾卑斯雪峰拍攝，小松菜奈穿梭在銀白世界，她沉靜而獨特的氣質，成為COCO NEIGE的最佳詮釋者。攝影師 Sean Thomas 以柔和對比捕捉她的身影，她身穿亮粉塔夫綢羽絨外套搭配同色工裝褲，腳踩雪中展現俐落姿態，也換上白色滑雪帽與羊羔毛耳罩，呈現純粹優雅的一面。此系列靈感源於歐洲早期奢華滑雪勝地，如瑞士聖莫里茲 St. Moritz 的優雅社交文化，以及嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）迷戀的高山氣息，將運動精神與雪地時尚融合成全新高度。

小松菜奈也表示：「此系列旣呈現出香奈兒的品牌經典符碼又兼具功能性，但我也感受到一種不受拘束的自由氣息。我很喜歡這系列突破刻板印象的設計，無論穿梭在雪道或都市，都能自在穿著。」

COCO NEIGE進化 極致保暖與高級質感並存

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

自 2018 年推出以來，COCO NEIGE 系列逐漸發展為香奈兒冬季高機能支線，2025/26系列更提升防寒功能，將機能性和時髦感放在首位。本季大量運用羊毛、喀什米爾羊絨與緞面等高級材質，在抗寒性能與舒適性間取得完美平衡。例如黑色喀什米爾羊絨大衣以低調銀光纖維呈現雪地反射光感，極具細節層次；粉色與白色緞面羽絨外套呼應品牌經典四口袋設計與寶石鈕釦，展現高級休閒氣質。

而丹寧喀什米爾吊帶褲以滑雪褲為靈感，膝蓋上的雙C拼貼設計賦予巧妙玩味，另外也結合品牌的標誌性符碼，帶來菱格紋毛衣、Polo針織衫與馬海毛背心，延續復古滑雪文化，將70年代風格轉化為優雅運動摩登。此外，本季首次加入 「煙火元素」，出現在毛衣、夾克與胸針細節上，象徵冬夜滑雪派對的歡騰氣氛，為COCO NEIGE注入亮眼節慶能量。

推薦單品Top 5

1.亮面黑色皮革與白色羊羔毛樂福鞋 NTD 46,500

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

這雙樂福鞋以亮面黑色小牛皮搭配純白羊羔毛滾邊，為冬季經典鞋型注入奢華溫度。鞋面低調壓印 CHANEL logo 展現品牌識別，簡潔線條延續正裝皮鞋結構，但因毛絨飾邊而帶出雪季專屬的俏皮感與暖意，無論搭配寬褲、毛呢裙或冬季西裝外套都能展現雋永的高級質感。

2.米色羊羔毛與黑色皮革飾以天鵝絨蝴蝶結短靴 NTD 80,600

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

結合實穿保暖與高級時裝輪廓，這雙短靴注入可愛的米色羊羔毛打造柔軟靴筒，並以亮澤黑色皮革鞋頭與橡膠厚底構成鮮明對比。鞋側以天鵝絨立體蝴蝶結點綴，使冬日造型增添一絲可愛與女人味。

3.米色羊羔毛飛行帽 NTD 63,700

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

以滑雪文化為靈感，這款飛行帽以柔軟米色羊羔毛包覆整體結構，正面飾以黑色雙C標誌，打造辨識度滿分的冬日造型配件。內層保暖，並以綁帶設計增添俐落實穿性，是時髦雪地穿搭不可或缺的亮點單品。

4.黑色天鵝絨質感尼龍肩背包 NTD 214,800

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

這款肩背包以輕盈尼龍面料結合天鵝絨視覺效果，透過大菱格紋設計呼應香奈兒標誌性的經典包型語彙。包身柔軟蓬鬆、容量寬敞，搭配金屬鍊條與皮革交織揹帶，完美融合運動機能與高級時尚，可以作為雪地旅行的實用托特包使用。

5.多彩斜紋軟呢與米色羊羔毛口蓋包 NTD 204,100

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

以品牌最具代表性的斜紋軟呢結合溫暖羊羔毛滾邊，這款口蓋包呈現如冬季午後陽光般的柔和色調。紫丁香、奶油白與香檳金交織出的花呢紋理細膩迷人，翻蓋上的雙C旋扣增添經典奢華感。

同場加映

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta台南新光三越新天地專門店此次改裝除了呈現更加完整的包款、鞋履以及配件單品之外，也首度引入時裝系列，還特別帶來限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包。運用高級長毛羊皮打造，並採用深藍色丹寧布料結合毛呢質感，展現柔軟與結構之間的平衡。Andiamo以結飾金屬鏈條為亮點，兼具實用與時尚；而Pinacoteca則以更柔軟的線條詮釋日常隨性，無論搭配休閒或正式造型皆能呈現現代義式風格，結合蓬鬆質地，是寒冬中最具話題的高質感選擇。

