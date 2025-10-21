每天多一點練習！「5件小事」讓你找回快樂　允許自己慢慢變好

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「5件小事」讓你找回快樂。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有時候快樂也是需要練習的。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Unsplash，以下同））

記者曾怡嘉／綜合報導

在生活中，我們難免會被壓力、焦慮或挫折影響情緒，但其實心情是可以透過一些習慣慢慢變好的。養成以下幾個讓心情變好的日常習慣，不僅能穩定情緒，也能讓生活更有能量。

#保持規律的作息與運動習慣

做好這兩件事是最基本的情緒調節方法，睡眠充足能讓大腦分泌多巴胺與血清素，使人更有愉悅感；而運動則能釋放壓力荷爾蒙，讓人自然感到輕鬆與開心。即使只是每天散步十五分鐘、做做伸展，也能有效改善情緒。

▲▼「5件小事」讓你找回快樂。（圖／Unsplash）

#練習感恩與正向思考

每天花一點時間，記下三件讓你感到幸福的小事，例如早晨的陽光、朋友的問候或一杯好喝的咖啡。這種習慣會慢慢讓你把注意力從「缺乏」轉向「擁有」，提升心理滿足感。

#保持社交

難過時千萬別一個人悶在心裡，情緒積壓久了容易焦慮或沮喪，找信任的朋友聊聊、或寫下心情，都能讓負面情緒釋放。人際連結會讓我們感覺被理解與支持，進而恢復心情。

▲▼「5件小事」讓你找回快樂。（圖／Unsplash）

#培養讓自己投入的興趣

例如聽音樂、畫畫、種植物或閱讀，能讓大腦進入「心流」狀態，暫時遠離煩惱。當你沉浸在喜歡的事情裡，心情自然會被療癒。

#學會放過自己

不要過度苛責、與他人比較，允許自己有情緒、有不完美。當你能接納自己、善待自己，心情也會更穩定柔軟。

心情, 幸福感, 療癒, 日常習慣, 改善

ET Fashion

