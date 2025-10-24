亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

▲DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Marea Rosa 18K白金與玫瑰金帕拉伊巴碧璽、摩根石與鑽石高級珠寶項鍊，49,200,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶DAMIANI以獨到美學與搜羅頂級寶石的實力深受台灣藏家喜愛，即起至26日於品牌麗晶精品高級珠寶旗艦店舉辦Ode all’Italia頌讚義大利珠寶展，展出超過30件巧妙將義大利的美景與建築精髓融入其中的高級珠寶，總值逾3億元。

▲DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Gioia Del Mare 18K白金帕拉伊巴碧璽與鑽石耳環，7,480,000元。



DAMIANI Ode all’Italia頌讚義大利主題高級珠寶，以三大章節描繪義大利的多重面貌，包括「Lights of the Sea海之光暈」禮讚地中海的藍綠波光與海岸暖色；「Landscapes of the Soul心靈風景」再現內陸山巒與火山的壯麗地貌；而「Dwellings of Time時光之居」則以古典建築與藝術之城為靈感，凝結時代記憶的璀璨軌跡。

▲DAMIANI此次珠寶展最高價的Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Dolce Stil Novo項鍊，主石為31.46克拉木佐祖母綠，51,500,000元。

▲DAMIANI Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Colline dell’Infinito 18K白金帕拉伊巴碧璽、藍寶石與鑽石手環，3,160,000元。

海之光暈主題的代表作為靈感源自撒丁島北岸的夢幻霞彩的Marea Rosa項鍊，粉紅摩根石與鑽石錯落交織出柔粉漸層，再點綴色調如夢幻海洋的46.71克拉橢圓形切割帕拉伊巴碧璽，氣勢非凡；時光之居主題則致敬文藝復興時期重鎮佛羅倫斯，創作鑲嵌重量級59.66克拉梨形蛋面切割白色蛋白石的Magnifica項鍊；而此次珠寶展最高價之作為Dolce Stil Novo項鍊，則集合DAMIANI歷來曾創作的花卉圖騰，飾以繽紛彩色寶石呈現優雅長鍊，中央再鑲嵌31.46克拉哥倫比亞木佐祖母綠形切割祖母綠，身價高達51,500,000元。





▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Magnifica 18K白金蛋白石碧璽藍寶石鑽石項鍊，11,480,000元。





▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Ballo a Ca’ d’Oro 18K白金與黃金帝王托帕石、藍寶石與鑽石戒指，2,500,000元。

同樣來自義大利的珠寶品牌 Buccellati，則以傳承百年的金匠工藝與細膩設計聞名，最具代表性的兩大雕刻工藝分別為Tulle（珠羅紗）與Rigato，前者靈感來自蜂巢狀的幾何圖案與蕾絲布紋，透過手工穿孔與鏤空技術，展現金屬中的輕盈美感，經常運用在胸針、耳環與可轉換式珠寶；Rigato工藝以刻刀細密雕刻出不等距平行線紋，使金屬表面呈現如絲絨般柔和光澤，常見於手環與腕錶上，讓Buccellati珠寶別具韻味，辨識度極高。





▲Buccellati運用Tulle工藝創造如蕾絲布料花紋的手環。（圖／Buccellati提供，以下同）

▲Buccellati Tulle工藝耳環精緻華美。