fb ig video search mobile ETtoday

亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

>

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Marea Rosa 18K白金與玫瑰金帕拉伊巴碧璽、摩根石與鑽石高級珠寶項鍊，49,200,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶DAMIANI以獨到美學與搜羅頂級寶石的實力深受台灣藏家喜愛，即起至26日於品牌麗晶精品高級珠寶旗艦店舉辦Ode all’Italia頌讚義大利珠寶展，展出超過30件巧妙將義大利的美景與建築精髓融入其中的高級珠寶，總值逾3億元。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Gioia Del Mare 18K白金帕拉伊巴碧璽與鑽石耳環，7,480,000元。

DAMIANI Ode all’Italia頌讚義大利主題高級珠寶，以三大章節描繪義大利的多重面貌，包括「Lights of the Sea海之光暈」禮讚地中海的藍綠波光與海岸暖色；「Landscapes of the Soul心靈風景」再現內陸山巒與火山的壯麗地貌；而「Dwellings of Time時光之居」則以古典建築與藝術之城為靈感，凝結時代記憶的璀璨軌跡。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI此次珠寶展最高價的Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Dolce Stil Novo項鍊，主石為31.46克拉木佐祖母綠，51,500,000元。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Colline dell’Infinito 18K白金帕拉伊巴碧璽、藍寶石與鑽石手環，3,160,000元。

海之光暈主題的代表作為靈感源自撒丁島北岸的夢幻霞彩的Marea Rosa項鍊，粉紅摩根石與鑽石錯落交織出柔粉漸層，再點綴色調如夢幻海洋的46.71克拉橢圓形切割帕拉伊巴碧璽，氣勢非凡；時光之居主題則致敬文藝復興時期重鎮佛羅倫斯，創作鑲嵌重量級59.66克拉梨形蛋面切割白色蛋白石的Magnifica項鍊；而此次珠寶展最高價之作為Dolce Stil Novo項鍊，則集合DAMIANI歷來曾創作的花卉圖騰，飾以繽紛彩色寶石呈現優雅長鍊，中央再鑲嵌31.46克拉哥倫比亞木佐祖母綠形切割祖母綠，身價高達51,500,000元。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Magnifica 18K白金蛋白石碧璽藍寶石鑽石項鍊，11,480,000元。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Ballo a Ca’ d’Oro 18K白金與黃金帝王托帕石、藍寶石與鑽石戒指，2,500,000元。

同樣來自義大利的珠寶品牌 Buccellati，則以傳承百年的金匠工藝與細膩設計聞名，最具代表性的兩大雕刻工藝分別為Tulle（珠羅紗）與Rigato，前者靈感來自蜂巢狀的幾何圖案與蕾絲布紋，透過手工穿孔與鏤空技術，展現金屬中的輕盈美感，經常運用在胸針、耳環與可轉換式珠寶；Rigato工藝以刻刀細密雕刻出不等距平行線紋，使金屬表面呈現如絲絨般柔和光澤，常見於手環與腕錶上，讓Buccellati珠寶別具韻味，辨識度極高。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲Buccellati運用Tulle工藝創造如蕾絲布料花紋的手環。（圖／Buccellati提供，以下同）

▲▼ Damiani 。（圖／公關照)

▲Buccellati Tulle工藝耳環精緻華美。

►亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

►凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

關鍵字：

亮珠寶, DAMIANI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協 汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手 為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面