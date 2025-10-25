fb ig video search mobile ETtoday

萬聖節首飾不只一年戴一次　Pandora聯名迪士尼俏皮款超好搭

>

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora x迪士尼《聖誕夜驚魂》傑克造型串飾（左三）3,280元，零零造型串飾（左四）2,880元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬聖節變裝行頭一年只穿一次覺得太可惜？不妨從應景小配件著手，平日也能穿搭增添俏皮感，丹麥品牌Pandora與Disney迪士尼聯手創作帶有神秘氣息但能完美融入日常造型的首飾，焦點新作為《聖誕夜驚魂》骷髏傑克帶著詭譎的微笑登場，《美女與野獸》燭台盧米亞揚起搖曳的燭火與紅色Murano琉璃打造的魔法玫瑰串飾等，呼應萬聖節魔幻氣氛。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora圓形鍊扣蛇鍊6,480元，迪士尼《美女與野獸》魔法玫瑰造型吊飾3,280元（左），燭台盧米亞造型吊飾4,080元。

Pandora與迪士尼聯名的萬聖節新品也強調找尋勇氣的正面力量，以《魔髮奇緣》為靈感的皇冠造型戒指彰顯自信美感；而Marvel英雄人物主題的首飾也與萬聖節變裝造型巧妙契合，樣式包括《鋼鐵人》頭盔造型串飾與方舟反應爐造型吊飾、《雷神索爾》頭盔造型串飾以及《蜘蛛人》造型吊飾。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora聯名Marvel 《鋼鐵人》方舟反應爐造型吊飾（左）3,280元，頭盔造型串飾3,680元。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora x迪士尼《長髮公主》皇冠造型戒指，3,680元。

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）也持續創作萬聖節限量髮飾，集合黑貓、幽靈、小惡魔與巫婆帽等俏皮元素創作髮夾、髮箍或豆扣夾，以黑色為主色調，點綴萬聖節代表色南瓜橘與神秘紫色，不僅呼應萬聖節氣氛，日常佩戴也能造型添童趣。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓萬聖節系列髮飾俏皮可愛。（圖／亞歷山卓提供）

►蝙蝠 、蜘蛛珍珠耳環俏皮　MIKIMOTO為萬聖節添亮點

►貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

關鍵字：

Pandora, 亞歷山卓, 萬聖節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌

陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手 日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味 CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面