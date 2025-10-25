萬聖節首飾不只一年戴一次　Pandora聯名迪士尼俏皮款超好搭

▲Pandora x迪士尼《聖誕夜驚魂》傑克造型串飾（左三）3,280元，零零造型串飾（左四）2,880元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬聖節變裝行頭一年只穿一次覺得太可惜？不妨從應景小配件著手，平日也能穿搭增添俏皮感，丹麥品牌Pandora與Disney迪士尼聯手創作帶有神秘氣息但能完美融入日常造型的首飾，焦點新作為《聖誕夜驚魂》骷髏傑克帶著詭譎的微笑登場，《美女與野獸》燭台盧米亞揚起搖曳的燭火與紅色Murano琉璃打造的魔法玫瑰串飾等，呼應萬聖節魔幻氣氛。





▲Pandora圓形鍊扣蛇鍊6,480元，迪士尼《美女與野獸》魔法玫瑰造型吊飾3,280元（左），燭台盧米亞造型吊飾4,080元。

Pandora與迪士尼聯名的萬聖節新品也強調找尋勇氣的正面力量，以《魔髮奇緣》為靈感的皇冠造型戒指彰顯自信美感；而Marvel英雄人物主題的首飾也與萬聖節變裝造型巧妙契合，樣式包括《鋼鐵人》頭盔造型串飾與方舟反應爐造型吊飾、《雷神索爾》頭盔造型串飾以及《蜘蛛人》造型吊飾。





▲Pandora聯名Marvel 《鋼鐵人》方舟反應爐造型吊飾（左）3,280元，頭盔造型串飾3,680元。





▲Pandora x迪士尼《長髮公主》皇冠造型戒指，3,680元。

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）也持續創作萬聖節限量髮飾，集合黑貓、幽靈、小惡魔與巫婆帽等俏皮元素創作髮夾、髮箍或豆扣夾，以黑色為主色調，點綴萬聖節代表色南瓜橘與神秘紫色，不僅呼應萬聖節氣氛，日常佩戴也能造型添童趣。





▲法國亞歷山卓萬聖節系列髮飾俏皮可愛。（圖／亞歷山卓提供）