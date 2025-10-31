風Luxury／江詩丹頓珠寶錶變出四種佩戴法　搖曳珍珠長鍊美翻

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計藍寶石款。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高級珠寶的世界裡，別具巧思的轉換式設計提供多變的穿搭法，深受收藏家喜愛，而在名錶領域，江詩丹頓（Vacheron Constantin）獻上驚喜，為品牌始於 1979 年傳奇Kallista高級珠寶腕錶開啟的華麗篇章再添一筆，打造三款分別以鉑金與18K白金打造，搭配白鑽與祖母綠、藍寶石及紅寶石等彩色寶石的華美珠寶錶，並配上珠寶吊墜、「Rivière」風格三排式錶鍊與長項鍊四個部件，變出四種佩戴方式，於腕間或頸間流轉間綻放獨特魅力。

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Grand Lady Kalla高級珠寶時計藍寶石款變身為項鍊錶與珠寶手環。

1979 年江詩丹頓攜手法國設計師 Raymond Moretti 創作出舉世矚目的Kallista 高級珠寶腕錶，以一整塊18K金錠雕琢成形，鑲嵌130克拉鑽石，開創品牌珠寶時計傳奇。此後，Lady Kalla、Queen Kalla、King Kalla 等系列相繼問世，2001 年以Lady Kalla 腕錶榮獲首屆日內瓦高級鐘錶大賞「最佳珠寶腕錶」獎項；2010年發表Lady Kalla Flame以自創的火彩形鑽石切割工藝再攀工藝高峰，去年問世的Grand Lady Kalla 則以鑽石、黑白寶石與珍珠組合，為經典注入新意。

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Grand Lady Kalla 高級珠寶時計紅寶石款（上）與轉化成項鍊錶。

江詩丹頓全新Grand Lady Kalla 高級珠寶時計可快速替換的設計，實現四種佩戴方式，腕錶可固定於長項鍊上，重現19世紀末淑女以吊墜錶優雅觀時的場景；亦可與錶鍊、寶石與珍珠流蘇吊墜靈活互換，滿足不同場合造型需求。每一只時計鑲嵌總重約 45.66 克拉鑽石，分別搭配藍寶石、紅寶石及祖母綠；錶鍊則鑲有103 顆鑽石及8顆彩寶，吊墜中央鑲嵌糖塔式切割主石，錶殼、錶鍊與吊墜的寶石均採祖母綠式切割工藝，以階梯狀切面突顯建築感線條。

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Grand Lady Kalla 高級珠寶時計祖母綠款同樣可變出4種佩戴法。

PIAGET也將時計與珠寶完美結合，創作款款精緻的項鍊錶，今年特別選擇以湛藍青綠的土耳其石為主角，為略微收窄梯形錶盤的SIXTIE系列打造Swinging Sautoirs長項鍊錶，一圈圈層疊條紋鑲鑽錶圈設計靈感源自普普藝術大師安迪沃荷鍾愛錶款的設計，配上金質長鍊與鑽石流蘇，隨著佩戴者的律動搖曳；另一款Swinging Sautoir長項鍊同樣搭配土耳其石梯形錶盤，但配上看似隨性實則暗藏精湛工藝的扭結長鍊，時髦極了。

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵SIXTIE系列18K玫瑰金土耳其石鑽石長項鍊錶。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼江詩丹頓,PIAGET 。（圖／公關照）

▲PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金土耳其石面盤鑽石長項鍊錶。

江詩丹頓, Vacheron Constantin, PIAGET, 伯爵

