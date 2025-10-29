東森自然美攜手日本丸善製藥　簽署中日育髮技術合作備忘錄

▲東森自然美總經理宋湘嵐(中)與日本丸善製藥株式會社(右)簽署《中日育髮技術合作備忘錄》。（圖／東森自然美提供；下同）

時尚中心／綜合報導

東森自然美宣布與日本草本原料領導企業「丸善製藥株式會社」正式簽署《中日育髮技術合作備忘錄》，雙方將以「毛囊活化」為核心，展開針對亞洲市場的育髮配方與技術研究，攜手打造新一代功能性美容與專業育髮科技。

成立逾半世紀的東森自然美，秉持「人證、物證、科學做見證」理念，長年深耕亞洲市場，致力於將傳統中草本智慧結合現代科技，打造符合東方膚質與文化背景的保養哲學。近年來更以「AI科技·美業·大健康」為目標展現品牌「向新發展」，不論產品或護膚課程都能持續與時俱進。

本次合作的核心，是東森自然美與丸善製藥株式會社將以「毛囊活化」為關鍵技術主軸，針對亞洲消費者常見的頭皮問題——如落髮、毛囊老化、頭皮敏感等——展開一系列跨國合作，全面升級育髮產品的研發與製造流程。

三大合作重點包含：

1. 亞洲人頭皮特性研究與技術優化

自然美將以其長年服務亞洲女性的經驗，提供關於亞洲頭皮結構、生理週期與氣候影響等關鍵數據，優化配方設計。

2. 女性落髮與毛囊退化問題對策

聚焦亞洲女性普遍面臨的落髮困擾，雙方將攜手開發針對性解方，有效對抗毛囊退化與頭皮老化。

3. 共同開發功能性育髮配方

結合兩方科研實力，推出具臨床驗證、成分創新與市場差異化優勢的高效配方，拓展國際市場。

▲東森自然美總經理宋湘嵐(右)期待共同打造具臨床支持、針對性更強的育髮產品。

「這是東森自然美邁向『專業育髮』與『功能性美容科技』新里程的重要一步。」東森自然美宋湘嵐總經理於簽約儀式中表示，「我們有信心透過與丸善製藥株式會社的戰略合作，在未來1至2年內推出具臨床支持、針對性更強的育髮產品，進一步拓展專業美容市場與日系國際通路布局。」

未來，東森自然美與丸善製藥株式會社將推動產品驗證、臨床測試與法規認證等技術流程，確保每項產品都兼具專業品質與國際競爭力。同時在亞洲多地展開階段性市場試驗，深入觀察消費者實際使用回饋，作為配方優化與新品研發的依據，讓技術研發更貼近市場與需求。

結合雙方研發實力，將為亞洲市場帶來溫和且具臨床支撐的頭皮護理新選擇。邁向下一個50年，東森自然美持續秉持「自然美學×科技創新」理念，深化國際合作，為全球消費者打造更安全、有效、值得信賴的美容解方。