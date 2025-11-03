一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

▲情緒一發難以收拾的星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在12星座中，有些人情緒來得快去得也快，一言不合就可能「翻臉不認人」，讓人摸不著頭緒。以下是最容易因情緒或原則問題而爆發的星座 Top 3，一起了解他們為什麼這麼容易「炸」吧！

#第1名 天蠍座

天蠍座的情感投入總是非常深，他們最不能忍受被誤會。只要踩到他們的底線，他們雖不會當場翻臉，但卻會瞬間冷掉。天蠍的「翻臉」往往是默默卻決絕的，讓人無法挽回。他們不是小氣，一旦感覺被輕視，就會選擇斷開連結，這也是他們自我保護的方式。

#第2名 牡羊座

牡羊座是天生的急性子，一有情緒就馬上表現出來，想到什麼就說什麼，一旦覺得被挑釁或不公平，就會立刻反應。他們翻臉的速度快，但氣消得也快，他們的爆發往往是情緒性的發洩，不代表真心想斷絕關係，只要對方願意給他台階下或哄兩句，他們其實很好安撫。

#第3名 獅子座

獅子座很重視面子，一旦感覺被批評或被頂撞，立刻就會進入防禦狀態。他們翻臉的原因通常不是小事，而是「感覺被不尊重」。獅子愛面子又怕有失風度，但當情緒到臨界點時，會直接拉開距離冷處理，忍不住時甚至當場發火都有可能。若你能誠懇道歉，他們會慢慢軟化，但絕對不吃硬碰硬。