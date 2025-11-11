GP桂冠50周年錶纖薄好上手　雙色鍊帶藏微調機制

▲GP Laureato桂冠系列50周年紀念款腕 ，826,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）1975年推出圓形錶座搭配八角形錶圈、酒桶形錶殼與一體式錶鍊獨特設計的Laureato桂冠腕錶，從設計、研發至生產全程皆由品牌獨立自主完成，並搭載天文台認證的自製石英機芯，為運動風錶款賦予鮮明個性。今年歡慶此系列問世50周年，品牌特別推出全球限量200只的Laureato桂冠系列50周年紀念腕錶，採用精鋼與3N黃金雙色設計，呼應當年首款雙色錶的經典外觀。





▲GP Laureato桂冠系列50周年紀念款腕的錶殼厚度僅9.8毫米。

Laureato桂冠系列50周年紀念腕錶的錶徑39毫米、厚度9.8毫米，纖薄好上手，歸功於內載全新自製GP4800自動上鏈機芯，配備矽質擒縱結構與可變慣性擺輪，具高效能與穩定性；外觀則保留原創款精髓，面盤以太陽紋灰色搭配巴黎飾釘紋裝飾，而精鋼H形鍊節向錶扣方向逐漸收窄，以黃金鍊節點綴層次，展現優雅曲線與佩戴舒適度，革新之處是具4毫米微調系統，可依佩戴者手圍調整。





▲Laureato桂冠系列50周年紀念款腕錶的底部可欣賞全新GP4800自動上鍊機芯的精妙結構。

今年歡度150周年的AP（Audemars Piguet），則推出3款小巧精緻的全新萬年曆腕錶慶祝，是此複雜功能首次登上38毫米腕錶，分別是搭載新研發的7138機芯的Code 11.59自動上鍊腕年曆錶，以及搭載全新7136自動上鍊機芯的淺藍色面盤不鏽鋼款Royal Oak皇家橡樹萬年曆錶、米色面盤18K玫瑰金款皇家橡樹萬年曆錶，為凸顯150周年特殊年份，6時位置月相顯示呈現復古風格的品牌名稱，底蓋澤鐫刻「150」與「1 of 150 pieces」印記。





▲AP歡慶150周年推出Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鍊萬年曆玫瑰金腕錶。（圖／AP提供）