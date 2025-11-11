fb ig video search mobile ETtoday

GP桂冠50周年錶纖薄好上手　雙色鍊帶藏微調機制

>

▲▼ GP,AP 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列50周年紀念款腕 ，826,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）1975年推出圓形錶座搭配八角形錶圈、酒桶形錶殼與一體式錶鍊獨特設計的Laureato桂冠腕錶，從設計、研發至生產全程皆由品牌獨立自主完成，並搭載天文台認證的自製石英機芯，為運動風錶款賦予鮮明個性。今年歡慶此系列問世50周年，品牌特別推出全球限量200只的Laureato桂冠系列50周年紀念腕錶，採用精鋼與3N黃金雙色設計，呼應當年首款雙色錶的經典外觀。

▲▼ GP,AP 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列50周年紀念款腕的錶殼厚度僅9.8毫米。

Laureato桂冠系列50周年紀念腕錶的錶徑39毫米、厚度9.8毫米，纖薄好上手，歸功於內載全新自製GP4800自動上鏈機芯，配備矽質擒縱結構與可變慣性擺輪，具高效能與穩定性；外觀則保留原創款精髓，面盤以太陽紋灰色搭配巴黎飾釘紋裝飾，而精鋼H形鍊節向錶扣方向逐漸收窄，以黃金鍊節點綴層次，展現優雅曲線與佩戴舒適度，革新之處是具4毫米微調系統，可依佩戴者手圍調整。

▲▼ GP,AP 。（圖／公關照）

▲Laureato桂冠系列50周年紀念款腕錶的底部可欣賞全新GP4800自動上鍊機芯的精妙結構。

今年歡度150周年的AP（Audemars Piguet），則推出3款小巧精緻的全新萬年曆腕錶慶祝，是此複雜功能首次登上38毫米腕錶，分別是搭載新研發的7138機芯的Code 11.59自動上鍊腕年曆錶，以及搭載全新7136自動上鍊機芯的淺藍色面盤不鏽鋼款Royal Oak皇家橡樹萬年曆錶、米色面盤18K玫瑰金款皇家橡樹萬年曆錶，為凸顯150周年特殊年份，6時位置月相顯示呈現復古風格的品牌名稱，底蓋澤鐫刻「150」與「1 of 150 pieces」印記。

▲▼ GP,AP 。（圖／公關照）

▲AP歡慶150周年推出Royal Oak皇家橡樹系列38毫米自動上鍊萬年曆玫瑰金腕錶。（圖／AP提供）

►凡爾賽宮鏡廳微縮於陀飛輪錶中　萬寶龍工藝了得

►沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

關鍵字：

Girard-Perregaux, GP, 芝柏, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧 鳳凰減弱為輕颱　桃園台茂、大江、環球購物中心11／11正常營業

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面