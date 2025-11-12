Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看

記者曾怡嘉／台北報導

購入品牌經典香水太負擔？趁著歲末像是Jo Malone、diptyque等等都會推出小香禮盒，讓你花少少的錢就能一次擁有人氣小香水，無論是外出或是旅行帶著走都方便。

▲Jo Malone 季節限定香氛禮盒組，9mlx 5，4,400元。

一次收藏5款秋冬限定派對香氛，以專屬禮盒包裝呈現冬季香氣盛宴。從全新登場的檀香木與蜜漬杏桃香水到回歸即熱賣的午夜麝香與琥珀限量版香水，皆完美入列。(內含檀香木與蜜漬杏桃香水9ml​+苦橙限量版香水9ml​+冷杉與艾蒿香水9ml​+午夜麝香與琥珀限量版香水9ml​+薑餅限量版香水9ml​)

▲Miller Harris 典藏香氛旅行組 節慶限定版，7.5ml x 5，3,500元。

年末一次擁有5款品牌經典香氛，收藏於節慶專屬的限定禮盒之中，包括柑橘海洋木質調的伊島聖果淡香精、明亮氣息的常春藤淡香精、濃郁花香的詼諧曲淡香精、檀木誘惑氣息的嫣柔檀香淡香精與品牌熱賣的午後伯爵淡香精。（內含伊島聖果淡香精7.5ml+常春藤淡香精7.5ml+詼諧曲淡香精7.5ml+嫣柔檀香淡香精7.5ml+午後伯爵淡香精7.5ml)

▲MFK 2025 奢華隨行香氛禮盒禮盒，10ml*5，10,800元。

去年首度推出即售罄的奢華隨行香氛禮盒，以1:1比例還原，打造香氛界最奢華的袖珍版香水。今年再度推出2025 奢華隨行香氛禮盒，不同於去年版本，今年嚴選全新五款經典香氣以10ml迷你瓶身瓶精緻呈現。（內含絲緞情懷淡香精 10ml+我之片影淡香精 10ml+紳士玫瑰淡香精 10ml+自由之我淡香精(金) 10ml+540 水晶之燄香精 10ml）

▲DIPTYQUE 2025聖誕限量淡香精禮盒，5x7.5ml，4,700元。

Diptyque 以「燭金夜語」童話故事為主題，將冬日奇境化為香氣、藝術與詩意篇章。如同往年推出限量淡香精禮盒，包括經典香調-肌膚之華、玫瑰之水與杜桑都在裡面。（內含肌膚之華7.5ml+爵夢7.5ml+玫瑰之水7.5ml+杜桑7.5ml+希臘無花果淡香精7.5ml）