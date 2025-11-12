fb ig video search mobile ETtoday

Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看

>

記者曾怡嘉／台北報導　

購入品牌經典香水太負擔？趁著歲末像是Jo Malone、diptyque等等都會推出小香禮盒，讓你花少少的錢就能一次擁有人氣小香水，無論是外出或是旅行帶著走都方便。

▲▼香水禮盒。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 季節限定香氛禮盒組，9mlx 5，4,400元。

一次收藏5款秋冬限定派對香氛，以專屬禮盒包裝呈現冬季香氣盛宴。從全新登場的檀香木與蜜漬杏桃香水到回歸即熱賣的午夜麝香與琥珀限量版香水，皆完美入列。(內含檀香木與蜜漬杏桃香水9ml​+苦橙限量版香水9ml​+冷杉與艾蒿香水9ml​+午夜麝香與琥珀限量版香水9ml​+薑餅限量版香水9ml​)

▲▼香水禮盒。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 典藏香氛旅行組 節慶限定版，7.5ml x 5，3,500元。

年末一次擁有5款品牌經典香氛，收藏於節慶專屬的限定禮盒之中，包括柑橘海洋木質調的伊島聖果淡香精、明亮氣息的常春藤淡香精、濃郁花香的詼諧曲淡香精、檀木誘惑氣息的嫣柔檀香淡香精與品牌熱賣的午後伯爵淡香精。（內含伊島聖果淡香精7.5ml+常春藤淡香精7.5ml+詼諧曲淡香精7.5ml+嫣柔檀香淡香精7.5ml+午後伯爵淡香精7.5ml)

▲▼香水禮盒。（圖／品牌提供）

▲MFK 2025 奢華隨行香氛禮盒禮盒，10ml*5，10,800元。

去年首度推出即售罄的奢華隨行香氛禮盒，以1:1比例還原，打造香氛界最奢華的袖珍版香水。今年再度推出2025 奢華隨行香氛禮盒，不同於去年版本，今年嚴選全新五款經典香氣以10ml迷你瓶身瓶精緻呈現。（內含絲緞情懷淡香精 10ml+我之片影淡香精 10ml+紳士玫瑰淡香精 10ml+自由之我淡香精(金) 10ml+540 水晶之燄香精 10ml）

▲▼香水禮盒。（圖／品牌提供）

▲DIPTYQUE 2025聖誕限量淡香精禮盒，5x7.5ml，4,700元。

Diptyque 以「燭金夜語」童話故事為主題，將冬日奇境化為香氣、藝術與詩意篇章。如同往年推出限量淡香精禮盒，包括經典香調-肌膚之華、玫瑰之水與杜桑都在裡面。（內含肌膚之華7.5ml+爵夢7.5ml+玫瑰之水7.5ml+杜桑7.5ml+希臘無花果淡香精7.5ml）

關鍵字：

香水, 品牌, 限定, 禮盒, 冬季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損 吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　 書櫃太滿卻捨不得丟？從3種書開始下手最輕鬆 《颱風商社》登Netflix人氣榜TOP 10！討論熱度居高不下三大關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面