TAG Heuer黑粉F1錶高調吸睛　呼應卡達站璀璨夜賽

▲▼TAG Heuer 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲TAG Heuer Formula 1計時腕錶螢光粉限量版（左）165,200元，TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶螢光粉限量版59,600元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

F1一級方程式賽車本周末將迎來卡達大獎賽，擔任官方指定計時的TAG Heuer（泰格豪雅）在賽前發表兩款全新Formula 1粉紅限量版腕錶，鮮明的黑粉色調展現強烈視覺對比，呼應以璀璨夜間賽道聞名的卡達站。當中TAG Heuer Formula 1 計時腕錶螢光粉限量版採用44 毫米黑色 DLC 2級鈦金屬錶殼，線條靈感源自F1賽車的空氣力學造型，經重新調整的錶耳間距讓佩戴更服貼舒適。

▲▼TAG Heuer 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲TAG Heuer Formula 1計時腕錶線條靈感源自F1賽車的空氣力學造型。

另一款TAG Heuer Formula 1 Solargraph螢光粉限量版則以搶眼粉色細節結合高效能機芯，將運動氛圍、時尚元素與太陽能科技融合於一體，38毫米噴砂黑色 DLC精鋼錶殼搭配輕盈的TH-Polylight雙向旋轉錶圈，黑色錶盤點綴螢光粉色分鐘刻度與指針，搭載Calibre TH50-00太陽能機芯，只需兩分鐘光照即可提供一天運作能量，若連續接受約40小時日照更能儲存長達10個月的動力，展現卓越續航力與效率。

▲▼TAG Heuer 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲英籍F1賽車手喬治羅素（左）與布萊德彼特合體拍賓士跑車影片。（圖／翻攝georgerussell63 IG）

刺激的F1賽事總吸引全球賽車迷關注，成績出色的車手更是矚目焦點，效力於Mercedes AMG車隊的英國籍車手喬治羅素（George Russell）近期與好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）驚喜合體，於賭城拉斯維加斯拍攝全新世代賓士AMG GT四門轎跑原型車影片，影片中布萊德彼特走向飯店櫃檯取車，泊車員從停車場開出一路狂飆、甩尾，最後帥氣停在飯店門口，定睛一看泊車員就是目前在F1積分榜排名第四的喬治羅素，雙帥合體吸睛度百分百。

▲▼TAG Heuer 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲飾演泊車員的喬治羅素表演甩尾。（圖／翻攝georgerussell63 IG）

TAG Heuer, 泰格豪雅, F1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

