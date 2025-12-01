冬季肌膚總是乾燥不夠保濕？必學「三水三油法」補水鎖水一次到位

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

在冬天許多人都會感受到肌膚乾燥，以為是「缺水」所致，但其實乾荒、暗沉、緊繃的根源，並不是單純水分不足，而是水分與油分在角質層中無法協同保持水分，形成穩定的保濕屏障，加上肌膚本身親油性，不妨可以試試「三油三水保養法」結合油性與水性產品，利用油性產品滲透力將水性精華帶入肌膚深層，提升保濕滋潤與修護肌膚屏障效果。

【三油三水保養法】



Step 1：潔膚後立即使用油性產品，可以使用美容油1到2滴，搭配輕柔按摩，迅速滲透肌底。

Step 2：接著使用水性精華補水，然後再以油性產品鎖水，像是乳霜就擁有很好的封存性，形成保護膜防止水分流失。

Step 3：可以依肌膚乾燥狀況重複3次，最後用化妝棉輕拭肌膚多餘油份，完成三油三水保養法。

【推薦單品】

＃鉑翡斯 摩洛哥堅果賦活金萃油

西班牙頂級油保養鉑翡斯專注於肌膚美容油的研發，除了經典的仙人掌籽金萃油之外，被譽為「液體黃金」的摩洛哥堅果油，也有極佳的抗氧化與滋潤功效，運用冷壓工序萃取出純淨油份，含豐富油酸（Omega-9）、亞油酸（Omega-6）及維生素E，可以幫助肌膚全方位抗老。

＃ALBION 黃金植萃全效精華油

日本「殿堂級美容油」黃金植萃全效精華油，在今年12月進行配方升級，添加甘草精華油能提升肌膚透亮感，搭配經典迷迭香精華油、印加果油、黃金荷荷芭油、虎堅果油等5種天然植萃油，以黃金比例打造清爽質地，一瓶不只可以使用在臉部，連指緣、身體、髮尾都可以滋潤，簡直是全方位的萬用油。