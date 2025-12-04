萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

▲萬寶龍著名人物系列皇后樂團限量版1975鋼筆（左起）157,200元，限量版95鋼筆約1,610,000元，特別版鋼筆47,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（MONTBLANC）向對文化界具有深遠影響的經典人物致敬的著名人物系列，推出5款書寫工具向橫跨超過半世紀的英國搖滾天團Queen皇后樂團致敬，四位團員在舞台上的服裝與造型、專輯封面、經典歌曲都啟發品牌創作，最入門的特別版鋼筆、鋼珠筆與原子筆即以廣受歡迎的《Greatest Hits II》專輯為主題，以深藍色珍貴樹脂打造，筆蓋與筆身刻有主唱Freddie Mercury的麥克風、John Deacon的貝斯、Brian May的吉他與Roger Taylor的爵士鼓，筆夾則為麥克風架造型，筆蓋頂端設計則源自Mercury演唱《天佑女王》時所佩戴的皇冠。

著名人物系列致敬皇后樂團的限量版1975鋼筆，是萬寶龍紀念1975年發行的《A Night at the Opera》之作，筆身搶眼的黑白菱格紋設計來自Mercury的丑角服裝；限量版95鋼筆象徵《Made in Heaven》問世年份，筆身鏤空層上刻有1985年倫敦「Live Aid」演唱會中6首曲目，筆身前端線條則取材於當時舞台設計。





▲萬寶龍著名人物系列著名人物系列皇后合唱團限量版30鋼筆，約3,070,000元。

價格300萬元起跳的皇后合唱團限量版30鋼筆，則紀念《Made in Heaven》發行30周年而設計，筆蓋鏤空上層刻三首曲名，底層以藍色亮漆與唱片凹槽紋呈現視覺對比；最貴氣的版本為限量版8鋼筆，靈感源自皇后樂團最後一次大型巡演「Magic Tour」中，Mercury穿著的紅絲絨皇家禮袍，筆蓋與筆身全以Au 750純黃金製作，並以半透明胭脂紅亮漆與扭索紋展現禮袍質感，筆身鑲有鑽石與藍寶石，重現貂皮滾邊與百合十字紋章，筆尾鑲有紅色石榴石，筆蓋刻有精緻的皇后樂團徽章，象徵樂團在英國搖滾史上的崇高地位。





▲萬寶龍著名人物系列著名人物系列皇后合唱團限量版8鋼筆，約7,310,000元。

英國男裝品牌 dunhill則跨界與 享譽全球的英國皇家愛樂樂團（Royal Philharmonic Orchestra） 攜手，擔任樂團的「官方奢華服裝夥伴」，為包含音樂總監 Vasily Petrenko 在內的樂團成員提供服裝，雙方將展開為期兩年的全球合作計畫，從私人音樂會、小型演出、國際文化場與品牌大秀上都可見樂團成員的精湛演出，帶來聽覺與視覺上的美麗饗宴。





▲ dunhill 是享譽全球的皇家愛樂樂團 的「官方奢華服裝夥伴」，為包含音樂總監 Vasily Petrenko 在內的樂團成員提供服裝。（圖／dunhill提供）