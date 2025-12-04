fb ig video search mobile ETtoday

萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

>

▲▼ Montblanc,dunhill 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列皇后樂團限量版1975鋼筆（左起）157,200元，限量版95鋼筆約1,610,000元，特別版鋼筆47,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（MONTBLANC）向對文化界具有深遠影響的經典人物致敬的著名人物系列，推出5款書寫工具向橫跨超過半世紀的英國搖滾天團Queen皇后樂團致敬，四位團員在舞台上的服裝與造型、專輯封面、經典歌曲都啟發品牌創作，最入門的特別版鋼筆、鋼珠筆與原子筆即以廣受歡迎的《Greatest Hits II》專輯為主題，以深藍色珍貴樹脂打造，筆蓋與筆身刻有主唱Freddie Mercury的麥克風、John Deacon的貝斯、Brian May的吉他與Roger Taylor的爵士鼓，筆夾則為麥克風架造型，筆蓋頂端設計則源自Mercury演唱《天佑女王》時所佩戴的皇冠。

著名人物系列致敬皇后樂團的限量版1975鋼筆，是萬寶龍紀念1975年發行的《A Night at the Opera》之作，筆身搶眼的黑白菱格紋設計來自Mercury的丑角服裝；限量版95鋼筆象徵《Made in Heaven》問世年份，筆身鏤空層上刻有1985年倫敦「Live Aid」演唱會中6首曲目，筆身前端線條則取材於當時舞台設計。

▲▼ Montblanc,dunhill 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列著名人物系列皇后合唱團限量版30鋼筆，約3,070,000元。

價格300萬元起跳的皇后合唱團限量版30鋼筆，則紀念《Made in Heaven》發行30周年而設計，筆蓋鏤空上層刻三首曲名，底層以藍色亮漆與唱片凹槽紋呈現視覺對比；最貴氣的版本為限量版8鋼筆，靈感源自皇后樂團最後一次大型巡演「Magic Tour」中，Mercury穿著的紅絲絨皇家禮袍，筆蓋與筆身全以Au 750純黃金製作，並以半透明胭脂紅亮漆與扭索紋展現禮袍質感，筆身鑲有鑽石與藍寶石，重現貂皮滾邊與百合十字紋章，筆尾鑲有紅色石榴石，筆蓋刻有精緻的皇后樂團徽章，象徵樂團在英國搖滾史上的崇高地位。

▲▼ Montblanc,dunhill 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列著名人物系列皇后合唱團限量版8鋼筆，約7,310,000元。

英國男裝品牌 dunhill則跨界與 享譽全球的英國皇家愛樂樂團（Royal Philharmonic Orchestra） 攜手，擔任樂團的「官方奢華服裝夥伴」，為包含音樂總監 Vasily Petrenko 在內的樂團成員提供服裝，雙方將展開為期兩年的全球合作計畫，從私人音樂會、小型演出、國際文化場與品牌大秀上都可見樂團成員的精湛演出，帶來聽覺與視覺上的美麗饗宴。

▲▼ Montblanc,dunhill 。（圖／公關照）

▲ dunhill 是享譽全球的皇家愛樂樂團 的「官方奢華服裝夥伴」，為包含音樂總監 Vasily Petrenko 在內的樂團成員提供服裝。（圖／dunhill提供）

►貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

►山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, dunhill

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 星巴克12／5耶誕派對全品項85折　超熱門貓咪提袋也有優惠 「長女病」5 大特質你中了嗎？　懂事太早、替他人著想卻忽略自己 懶人星座Top 3公開！　第1名能不麻煩就別麻煩「慢慢來最快」 旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂 7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面