越努力越焦慮？妳可能是「自卑型完美女孩」　3個方法擺脫內耗循環

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

現代社會中，許多女生看似光鮮亮麗、事事要求完美，但其實內心深處卻藏著強烈的不安與否定，越努力越焦慮，反而活得更辛苦，像這樣的「自卑型完美女孩」並不少見，她們把標準拉得很高，卻怎麼做都覺得自己不夠好，更容易陷入比較、焦慮與自責的循環，了解其背後三大心態與造成壓力的原因，學習如何把「追求完美」轉向「好好照顧自己」。

1.永遠覺得自己不夠的三大心態



自卑型完美女孩最常出現的狀態，就是不管做得再多、再好，都會立即盯著自己的不足，第一是「成就否定心態」，達成再多目標也覺得只是剛好，沒有什麼值得稱讚；第二是「他人眼光依賴」，總害怕被批評、擔心做不好會被看不起；第三則是「過度自責反思」，只要一點小失誤，就會反覆檢討，把責任全攬在自己身上，這些心態讓她們的努力變成壓力來源，難以享受過程。

2.社群比較文化帶來的壓力



社群平台充滿精心修飾的生活片段，讓人不自覺把現實與他人「最佳狀態」比較，自卑型完美女孩容易在這個環境中迷失，看見別人的成就、外貌或生活，就覺得自己怎麼永遠差一點，長期沉浸在比較文化中，不僅拉高自我要求，也會放大焦慮與不安情緒，讓「不夠好」成為她們腦中的固定聲音。

3.如何從自我要求轉向自我照顧



要走出焦慮循環，第一步是「降低對自己的苛刻程度」，允許自己有犯錯的時候，把注意力從缺點轉向進步的地方；第二步是建立「健康的界線」，為社群使用、工作節奏做出調整，不讓外界評價主導情緒；最後，練習「自我肯定」，每天給自己一句鼓勵，重新建立內在安全感。當一個人開始願意照顧自己的情緒與需求，完美不再是壓力，而是一條更溫柔的成長道路。