王齊麟偕愛妻閃耀百萬鑽錶　陳詩媛選白色款絕配夢幻嫁衣

▲王齊麟（右）與陳詩媛於婚禮上佩戴Franck Muller鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

結婚除了挑選愛的信物婚戒外，不少新人也會選戴對錶見證人生重要時刻，兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱十元）21日舉行婚禮，兩人便戴上瑞士名錶Franck Muller百萬酒桶形鑽錶增添光彩，雖屬不同系列，但完美配搭禮服且彰顯個人特色。

▲王齊麟佩戴Vanguard Sfumato Slim玫瑰金鑲鑽腕錶，1,583,000元。



婚禮當天王齊麟身穿義大利頂級品牌 Kiton全訂製西裝，搭配Franck Muller Vanguard Sfumato Slim玫瑰金鑲鑽腕錶，錶款配有細膩漸層煙燻面盤（Sfumato），顯示時與分，6時位置為小秒盤，整體設計予人沉穩優雅感受，盡顯他的紳士風采。

▲陳詩媛選擇Majestic 12白色鑲鑽女錶搭配Vera Wang白紗，1,082,000元。



懷有男寶寶的陳詩媛則穿上夢幻的Vera Wang Bridal系列白紗，她特別選戴Franck Muller白色款的Majestic 12鑽錶呼應嫁衣色調，面盤飾以太陽放射紋，隨著光影流轉迷人光澤，而小秒盤鑽圈與錶圈上的鑽石一起放閃，如同她與王齊麟邁入婚姻旅程分分秒秒閃耀幸福光。