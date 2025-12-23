fb ig video search mobile ETtoday

王齊麟偕愛妻閃耀百萬鑽錶　陳詩媛選白色款絕配夢幻嫁衣

>

▲▼Franck Muller 。（圖／公關照）

▲王齊麟（右）與陳詩媛於婚禮上佩戴Franck Muller鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

結婚除了挑選愛的信物婚戒外，不少新人也會選戴對錶見證人生重要時刻，兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱十元）21日舉行婚禮，兩人便戴上瑞士名錶Franck Muller百萬酒桶形鑽錶增添光彩，雖屬不同系列，但完美配搭禮服且彰顯個人特色。

▲▼Franck Muller 。（圖／公關照）

▲王齊麟佩戴Vanguard Sfumato Slim玫瑰金鑲鑽腕錶，1,583,000元。

婚禮當天王齊麟身穿義大利頂級品牌 Kiton全訂製西裝，搭配Franck Muller Vanguard Sfumato Slim玫瑰金鑲鑽腕錶，錶款配有細膩漸層煙燻面盤（Sfumato），顯示時與分，6時位置為小秒盤，整體設計予人沉穩優雅感受，盡顯他的紳士風采。

▲▼Franck Muller 。（圖／公關照）

▲陳詩媛選擇Majestic 12白色鑲鑽女錶搭配Vera Wang白紗，1,082,000元。

懷有男寶寶的陳詩媛則穿上夢幻的Vera Wang Bridal系列白紗，她特別選戴Franck Muller白色款的Majestic 12鑽錶呼應嫁衣色調，面盤飾以太陽放射紋，隨著光影流轉迷人光澤，而小秒盤鑽圈與錶圈上的鑽石一起放閃，如同她與王齊麟邁入婚姻旅程分分秒秒閃耀幸福光。

►申敏兒婚禮珠寶全是LV　星形鑽石耳環單邊520萬起

►朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷

關鍵字：

王齊麟, 陳詩媛, Franck Muller

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢長子秀廚藝沒人看　狠心封鎖家人網勸「快跟爸媽和好」

貝克漢長子秀廚藝沒人看　狠心封鎖家人網勸「快跟爸媽和好」

台灣首次寵物元旦升旗大遊行　支持TNVR終止12夜撲殺

台灣首次寵物元旦升旗大遊行　支持TNVR終止12夜撲殺

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收 西班牙未來女王允文允武　20歲完成空軍單飛任務 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐 G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿 夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆 歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面