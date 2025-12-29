長期疲勞怎麼辦？營養師教你B群正確吃法 　健康好處一次看

fb ig video search mobile ETtoday

營養師教吃B群。

記者曾怡嘉／綜合報導

在忙碌高壓的生活節奏中，許多人睜眼就覺得累，搭配著長時間肩頸僵硬，怎樣都提不起精神，別只是歸咎於工作太忙太累，營養師高敏敏提醒，疲憊背後的原因是在提醒你的肌肉與神經疲勞早已超載，這時候維生素B群就扮演著關鍵角色。

營養師高敏敏分享，B 群並不是單一營養素，而是一組負責能量代謝、神經修復與肌肉正常運作的必需營養。每天我們用腦、用眼、久坐、滑手機，其實都在大量消耗 B 群，但它屬於水溶性維生素，身體無法自行儲存，一旦補充不足，疲勞、緊繃、代謝變慢等問題就會逐漸浮現。

（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

B 群最核心的功能之一，就是協助三大營養素轉換為能量。當 B 群不足，能量產生效率下降，人容易感到精神渙散、做事提不起勁，即使沒有熬夜，也總覺得「一直累」。同時，B 群也參與神經系統的正常運作，補充足夠能讓精神狀態更穩定，減少那種睡醒卻仍覺得沒恢復的疲勞感。

對於肩頸僵硬與肌肉痠痛族群來說，B 群的重要性更不容忽視。神經與肌肉之間的訊號傳遞，需要 B 群協助維持順暢，若長期缺乏，肩頸就容易僵硬、肌肉更容易緊繃，尤其是久坐辦公、長時間使用電腦與手機的人，特別容易出現這類問題。

此外，長時間盯著 3C 螢幕，用眼本身就需要大量能量與神經支援。B 群能幫助用眼後的恢復速度，減少酸脹、模糊、乾澀等不適，對現代高用眼族群而言相當關鍵。

在補充方式上，B 群建議每天補充、飯後食用，才能穩定支持代謝與修復。選擇時，配方是否完整也很重要，特別是 B1、B6、B12，被視為神經修復與能量代謝的黃金組合。若再搭配能促進循環與修復的營養素，整體效果會更加明顯。

維生素B群, 疲勞, 肩頸痠痛, 神經修復, 能量代謝

