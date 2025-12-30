駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

▲林曉同設計師珠寶2026馬年限定作「奔騰」為鍊墜與胸針兩用設計，128,600元。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接新年來臨，林曉同設計師珠寶以「力量」為情感主軸，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款2026丙午馬年新春限定作品，不僅承載新年祝福，也成為映照內在信念與行動力的象徵。當中胸針與鍊墜兩用的奔騰作品，運用K金勾勒出駿馬輪廓，珍珠母貝描繪迎風飛揚的馬鬃光澤，予人溫柔而堅定的感受。





▲林曉同設計師珠寶Lucky 12純銀系列套鍊馬年款，31,800元。

玉石是林曉同珠寶常用的素材，以立體雕塑詮解釋玉石之美的隨遇而安系列深受藏家喜愛，2026年另一款首發新作Lucky 12鍊墜，呈現馬兒踏著心形玉桃而來的姿態，演繹「踏花歸去馬蹄香」的詩意畫面，共有K金與較易入手的銀製版本，另有卷毛金羊立於心形玉桃的款式，相當可愛。





▲林曉同設計師珠寶Lucky 12羊18K金鍊墜，115,800元起。

珠寶設計背後的故事與美好寓意，輕易與佩戴者建立起情感連結，以精品翡翠著稱的JADEGIA玉世家最新小團圓系列，選擇溫潤白翡為主角，色調呼應PANTONE 2026年度代表色「11-4201 Cloud Dancer」，而圓環造型代表圓滿，有趣的是主石上方點綴綠翡翠或紅翡小圓珠，色彩更豐富也更精緻，共有兩款鍊墜與耳環款式，約12,800元便能入手小巧鍊墜，是進入翡翠世界的最佳入門款。





▲玉世家小團圓系列白翡與紅翡圓珠墜（左起）12,800元（不含鍊），翡翠圓珠墜飾12,800元（不含鍊），耳環36,800元。（圖／玉世家提供）