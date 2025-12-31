別再列願望清單了！用國外風靡的「年度關鍵字」設定自己的2026

▲新一年別寫清單了，寫自己的感受吧。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

今晚就是跨年夜了。這幾天社群動態是不是也被各種「新年目標」洗版？或是正準備在備忘錄裡寫下願望？減肥、早起、多存錢。許多人都很明白這些雄心壯志通常撐不過元宵節，最後只會變成另一種心累的負擔。

近年許多國外生活創作者開始推崇一種更輕盈的作法，丟掉那張像清單一樣的願望表，改幫自己的 2026 年選一個「關鍵字 Word of the Year」。最大的不同在於，清單是拿來「做」的，但關鍵字是拿來「活」的。

這其實就是一種心靈減法。我們的大腦就像手機，如果同時開太多分頁（願望），系統很快就會過熱當機。關鍵字的作用就像是一個濾網，當你遇到那些讓你猶豫、甚至感到耗能的事情時，不必翻開清單對照，只要問自己一句：「這件事，符合我今年的關鍵字嗎？」

如果你的字是「穩定」，那麼那些會讓你焦慮的社交應酬，請理直氣壯地推掉；如果你的字是「留白」，你就會用下午茶時間發呆半小時，再也不強迫自己讀完一本無聊到不行的工具書。

找尋關鍵字的過程，不需要太嚴肅，更不用像在寫年度考核報告。建議你在明天元旦的早晨，給自己一點安靜的時間思考：

過去這一年，我最常感受到的情緒是什麼？

如果是疲憊，那今年或許需要「修復」

我希望 2026 年底的自己，看起來是什麼樣子的？

如果是平穩，那關鍵字可能是「穩定」



現在的生活中，我最想減掉的是什麼？

如果是紛擾，那關鍵字可以是「留白」

這一年最讓你「卡住」的地方是什麼？

如果是隨時待命的工作，今年或許需要「邊界」



你最想在生活裡加進什麼感受？

如果是想活得更透氣，關鍵字可以是「寬鬆」



當你閉上眼，希望未來的自己是什麼樣子？

如果不想要再被帶著走，那關鍵字可能是「自主」

這個字可以很口語，像是「慢（Slow）」、「空間（Space）」、「真實（Authentic）」或「勇氣（Courage）」。選定後，你可以把它寫在手帳的第一頁，或設成手機桌布，讓它安靜地陪伴你。

當你不再盯著那些「還沒達成」的目標，你反而更有餘裕去留意生活裡的細節。看見冬日午後陽光照進客廳的角度、散步時風吹過樹葉的聲音，這種對生活的「敏感度」，才是最珍貴的收穫。2026 年，我們不一定要活得更有競爭力，但我們可以練習活得更像原本的自己。